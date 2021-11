Moçambique prepara plano de reorganização desportiva focada na melhoria futebolística

Redação com Lusa

Estratégia governamental visa apostar na formação, sobretudo no futebol, através de ações nas escolas e comunidades, com vista à melhoria dos resultados desportivos

O secretário de Estado do Desporto de Moçambique anunciou um plano de reorganização para o desporto, estratégia que visa apostar na formação, com enfoque na seleção de futebol do país face aos maus resultados obtidos.

"Temos a certeza de que tudo começa da base e o nosso futebol não foge à regra: o processo também deverá começar na formação", disse Gilberto Mendes, em declarações à agência Lusa.

Em promoção do desporto, o plano vai apostar na formação, com destaque para o futebol, nas escolas e comunidades, garantindo equipas e jogadores que possam apresentar resultados num futuro próximo.

"Nós queremos promover muita movimentação infantojuvenil ao longo do país e usar muito a escola e a comunidade para massificar o desporto, para que os miúdos cresçam e, quando chegarem aos seniores, apresentem resultados para evitar os desgostos que tanto sofremos. Perdemos sempre por conta de alguma coisa que falha em termos de formação, porque talentos, nós temos", frisou Gilberto Mendes.

Segundo o secretário de Estado do Desporto de Moçambique, a aposta na formação de base vai abranger também as equipas técnicas, como forma de garantir que haja opções de qualidade à disposição.

"Os nossos treinadores devem constantemente submeter-se a formação" para "atualização dos métodos de trabalho", explicou. "Queremos que as equipas técnicas dos clubes, das comunidades e das escolas tenham qualidade, porque essas são as equipas que trabalham a base", frisou.

Gilberto Mendes admite que este processo de reorganização tem custos e, embora Moçambique seja um país que consegue encontrar parceiros com facilidade, é preciso melhorar a qualidade do futebol para atrair mais investimentos, disse.

"O parceiro também gosta de ver um espetáculo bonito. O que temos notado é que este desalento dos patrocinadores e dos parceiros surge em função dos resultados, que a seleção 'AA' de futebol vinha tendo, e também por um fraco espetáculo desportivo do Moçambola", o principal campeonato de futebol em Moçambique.

A seleção moçambicana de futebol atravessa um período marcado por maus resultados, tendo sido afastada da fase africana de apuramento para o Mundial2022 e também falhado o apuramento para a Taça Africana das Nações (CAN).

Nos últimos seis anos, Moçambique afastou três treinadores do comando técnico da seleção, dois dos quais portugueses, na sequência dos maus resultados que tem acumulado.

Atualmente, a seleção moçambicana de futebol é treinada por Chiquinho Conde, antigo jogador moçambicano, de 55 anos, que atuou em Portugal em diversos clubes, como Sporting, Vitória de Setúbal, Belenenses ou Sporting de Braga.