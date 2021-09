Moçambique em último do grupo de apuramento para o Mundial

Redação com Lusa

Moçambicanos, que nunca estiveram num Campeonato do Mundo, sofreram a primeira derrota e somam apenas um ponto. Zainadine (Marítimo) foi titular

A seleção de futebol de Moçambique, orientada pelo português Horácio Gonçalves, perdeu esta terça-feira, por 1-0, com o Maláui e caiu para o último lugar do grupo D da fase final de apuramento africano para o Mundial'2022.

Um golo de Richard Mbulu, logo aos 10 minutos, sentenciou a primeira derrota de Moçambique, que procura uma inédita qualificação para o Campeonato do Mundo, cuja fase final se vai disputar no Qatar.

O desafio disputou-se na África do Sul, no Estádio Orlando, em Joanesburgo, e revelou uma equipa de Moçambique impotente para contrariar o melhor futebol e maior número de oportunidades do adversário, que foi um justo vencedor.

Na primeira jornada, Moçambique tinha surpreendido, ao impor um empate caseiro 0-0 à Costa do Marfim, que, entretanto, venceu Camarões, do português António Conceição, por 2-1.

Junior Zainadine, do Marítimo, e Bruno Alberto Langa, do Amora, foram os "portugueses" titulares nos "mambas", enquanto Geny Catamo, do Sporting, entrou durante o jogo.

O maritimista Francisco Nelson Simbine não saiu do banco do conjunto de Horácio Gonçalves, que há dias prescindiu de Amâncio Canhembe e Abel Joshua, jogadores do Marítimo e Vitória de Guimarães, respetivamente, por indisciplina.

A Costa do Marfim comanda o grupo de qualificação, com quatro pontos somados, sendo seguida dos Camarões e Maláui, com três pontos, enquanto Moçambique contabiliza apenas um, no último lugar.