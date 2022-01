"Meia-final? Gostaria de jogar com o adversário que me permita ganhar..."

Declarações de António Conceição, selecionador dos Camarões, após o triunfo por 2-0 sobre a Gâmbia nos quartos de final da CAN e consequente apuramento para as "meias", onde irá defrontar Egito, comandado pelo compatriota Carlos Queiroz, ou Marrocos.

Análise e palavras ao intervalo: "Foi o jogo melhor conseguido desde que começámos a CAN. Fomos muito equilibrados ofensivamente e na defesa estivemos quase sempre bem, neutralizando as transições rápidas da equipa adversária. Tivemos três ou quatro situações de golo na primeira parte e disse aos jogadores, durante o intervalo, que só faltavam os golos, porque a equipa estava bem. Continuamos na mesma toada, mas os 20 minutos do segundo tempo tiveram uma diferença: traduzimos o domínio ofensivo em dois golos."

Aboubakar não marcou: "O ataque tem sido quase sempre o mesmo desde que cheguei: os avançados produzem bem, na capacidade ofensiva da equipa, trabalham bastante e, em algumas ocasiões, surgem golos. Espero que continuem assim até ao fim da CAN. O Aboubakar não marcou, mas teve duas situações claras: numa, o guarda-redes reagiu por instinto e noutra não havia hipóteses de defesa. Na segunda parte, podia também ter marcado."

Meias-finais: "Chegarmos às meias-finais é bom, porque estamos entre as melhores quatro equipas africanas, mas o objetivo é chegarmos à final e, depois, lutar pelo título. Nas meias-finais, gostaria de jogar com o adversário que me permita ganhar (n.d.r.: entre sorrisos). Para mim e para o Carlos Queiroz, seria melhor estarmos os dois na final. No entanto, isso não é possível."