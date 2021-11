Marcou na estreia por Portugal e agora fez o mesmo ao serviço de Angola

Hélder Costa marcou no empate a dois golos com o Egito.

A seleção angolana de futebol empatou esta sexta-feira, em Luanda, diante do Egito, de Carlos Queiroz, por 2-2, depois de estar a vencer por 2-0, em jogo da quinta jornada do Grupo F da zona africana de qualificação para o Mundial de 2022. Uma partida especial para Hélder Costa

Hélder Costa, aos 25 minutos, abriu o marcador, e, 10 minutos depois, Mbala Zola, de penálti, ampliou a vantagem que foi reduzida por Mohamed Elneny, aos 45+2, após passe de Mohamed Salah. Akram Tawfik, aos 58 minutos, restabeleceu a igualdade.

Com este resultado, a seleção angolana mantém-se na última posição, com quatro pontos, num grupo liderado pelo Egito, com 11, e já apurado para a fase seguinte do torneio, seguido pelo Gabão, com sete, fruto da vitória sobre a Líbia (1-0), que é a terceira classificada, com seis.

Angola, orientada pelo português Pedro Gonçalves, encerra a campanha para o Mundial Catar'2022 no dia 16 de novembro, frente à Líbia, em Benghazi.

Ainda esta noite, a partida confirmou a despedida do avançado do Torreense Mateus Galiano, de 37 anos, da seleção de Angola, após 15 anos ao serviço do conjunto angolano.

Hélder Costa, jogador luso-angolano do Valência que apontou um dos golos frente ao Egito, no jogo de estreia pelos "Palancas Negras", já representou a principal seleção portuguesa num particular e também marcou: foi no triunfo com a Escócia (3-1), a 14 de outubro de 2018. Foi a única internacionalização.