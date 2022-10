Luso-angolano Joni substitui Hélder Teixeira no Sporting de Benguela

O ex-futebolista do Olhanense manifestou satisfação por voltar a assumir o comando da equipa

O treinador luso-angolano Osvaldo Roque Gonçalves Cruz 'Joni' reassumiu o comando do Sporting de Benguela, em substituição do angolano Hélder Teixeira, que se demitiu por falta de condições de trabalho.

O ex-futebolista do Olhanense manifestou satisfação por voltar a assumir o comando da equipa.

"Sinto-me muito bem em regressar a casa. Estou extremamente motivado. Estou convencido de que as coisas têm tudo para caminhar no sentido correto, sinto haver bastante união em todos os setores e é um excelente início para as coisas poderem correr bem", disse.

O ex-jogador da seleção angolana de futebol reassumiu o comando da equipa, após tê-lo feito na época passada.

Na presente edição do Girabola, o Sporting de Benguela ocupa a 10.ª posição, com três pontos, frutos de três empates e duas derrotas.