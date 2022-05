Luanda acolhe jogo entre RCA e Gana na qualificação para a CAN de 2023

Em causa está o facto de os estádios da República Centro Africana não terem sido aprovados pela CAF

O estádio 11 de Novembro, em Luanda, será o palco do confronto entre a República Centro Africana e o Gana, para da primeira jornada do grupo E, de apuramento a Taça das Nações Africanas (CAN'2023).

Em causa está o facto de os estádios da República Centro Africana não terem sido aprovados pela CAF, para jogos internacionais, devido ao mau estado de conservação, segundo o vice-presidente da Federação Angolana de Futebol, José Carlos Miguel.

O responsável disse que o pedido da Federação de Futebol da RCA, para que o jogo seja realizado em Luanda, foi aceite pelo órgão do futebol angolano.

Do mesmo grupo, faz parte a seleção angolana, orientada pelo português Pedro Gonçalves e que se estreia diante da mesma República Centro Africana, em 1 de junho, no mesmo recinto desportivo, em Luanda, e cinco dias depois joga diante do Madagáscar, no reduto deste, e na terceira jornada defronta o Gana.