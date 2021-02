Liga Moçambicana está "empenhada" na retoma do Moçambola

Organismo que gere a prova definiu um protocolo sanitário na sequência do anúncio do executivo moçambicano de que 12% dos jogadores estavam infetados pelo coronavírus

A Liga Moçambicana de Futebol (LMF) assegurou, esta quinta-feira, estar empenhada em testar jogadores, equipas técnicas e pessoal de apoio dos clubes para permitir, "logo que o Governo autorize", o reatamento competição.

O presidente da LMF, Ananias Couana, disse à agência Lusa que a entidade está a mobilizar as 14 equipas que participam no 'Moçambola' para colaborarem com as autoridades de saúde na realização de testes para a covid-19, para que a prova possa regressar em segurança.

"Já foram testados mais de 540 jogadores e haverá mais uma ronda de testes nos próximos dias", avançou.

A operação em curso é financiada pelo Governo moçambicano, mas os testes regulares durante a prova, caso seja retomada, serão assumidos pela Federação Moçambicana de Futebol (FMF), acrescentou.

Uma vez concluídos os testes e apurados os resultados, caberá ao Governo decidir sobre o reinício do campeonato, disse Ananias Couana.

Na terça-feira, o executivo moçambicano anunciou que 12% dos jogadores do 'Moçambola' apresentaram resultado positivo para o novo coronavírus.

A reunião ministerial analisou os números, ao avaliar a aplicação das restrições para prevenção da covid-19, agravadas no início do mês por 30 dias e que incluem a suspensão da prova.

Com a competição parada, as autoridades de saúde testaram 548 jogadores do 'Moçambola' e 67 apresentaram resultado positivo para o novo coronavírus.

Ludovina Bernardo, porta-voz da reunião de terça-feira do Conselho de Ministros, disse que a percentagem de casos é "preocupante" e que só os clubes com uma taxa abaixo de 10% podem voltar aos treinos - excluindo das sessões os jogadores infetados.

Segundo referiu, a próxima sessão de testes está marcada para 26 de fevereiro.

Moçambique tem 571 mortos e um total acumulado de 53.527 casos, dos quais 63% recuperados e 273 internados.