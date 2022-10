Liga Desportiva perde pontos no Moçambola por falta de comparência

Redação com Lusa

A Liga Desportiva de Maputo faltou este domingo à partida frente ao Songo, na 14.ª jornada do Moçambola, protagonizando a primeira falta de comparência da prova.

A equipa tinha solicitado o adiamento do jogo devido à ausência do técnico Dário Monteiro, ao serviço da seleção moçambicana de sub-20, e de outros quatro atletas, também ao serviço de seleções.

No entanto, a Liga Moçambicana de Futebol alegou que a justificação não se aplica para ausências nos escalões de formação.

No campo do Songo, os três pontos da vitória foram atribuídos à equipa da casa, que reforçou a liderança, deixando a Liga Desportiva de Maputo com os mesmos sete, caindo para a última posição.

O Black Bulls, campeão em título, empatou a dois golos frente ao Incomáti e passou a ter a companhia do Costa do Sol no segundo lugar.

O Costa do Sol venceu por 2-0 na receção ao Ferroviário de Nacala.

Dos seis jogos da jornada, outros dois estão por realizar.

O embate entre o Ferroviário de Maputo e o Ferroviário de Lichinga está marcado para segunda-feira e o jogo entre Ferroviário da Beira e Vilankulo foi adiado devido a compromissos internacionais da formação beirense.

Resultados da 14.ª jornada:

Ferroviário da Beira - Vilankulo (adiado para data a definir)

Ferr. Maputo - Ferr. Lichinga (agendado para segunda-feira, 10 de outubro)

Costa do Sol - Ferr. Nacala, 2-0

Incomáti - Black Bulls, 2-2

Matchedje - Ferr. Nampula, 1-0

Songo - Liga Desportiva de Maputo (falta de comparência do visitante, três pontos atribuídos ao Songo)

Classificação:

1. Songo, 36

2. Black Bulls, 25 (menos um jogo)

3. Costa do Sol, 25 (menos um jogo)

4. Ferroviário de Nampula, 21

5. Ferroviário de Maputo, 19 (menos um jogo)

6. Ferroviário de Lichinga, 18 (menos dois jogos)

7. Ferroviário da Beira, 16 (menos dois jogos)

8. Ferroviário de Nacala, 16

9. Vilankulo, 14 (menos um jogo)

10. Incomáti, 12

11. Matchedje, 10

12. Liga Desportiva de Maputo, 7

Programa da 15.ª jornada:

Ferroviário de Lichinga - Matchedje

Vilankulo - Incomáti

Ferroviário de Nacala - Songo

Liga Desportiva de Maputo - Ferroviário da Beira

Ferroviário de Nampula - Costa do Sol

Black Bulls - Ferroviário de Maputo