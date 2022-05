Liga Desportiva de Maputo lidera no arranque do Moçambola

A Liga Desportiva de Maputo é a primeira equipa a assumir a liderança do Moçambola

Redação com Lusa

Após golear o Matchedje de Mocuba por 3-0

A Liga Desportiva de Maputo é a primeira equipa a assumir a liderança do Moçambola no arranque da temporada, depois de, este domingo, receber e golear por 3-0 o Matchedje de Mocuba.

Numa ronda inaugural sem empates, houve outro jogo com três golos, em que o Ferroviário da Beira foi à capital moçambicana bater o Ferroviário de Maputo, por 2-1.

Nas outras quatro partidas, um golo bastou para encontrar os vencedores.

O Black Bulls, campeão em título, começou a nova época a jogar em casa, mas não evitou a derrota por 1-0 frente ao Songo.

Ferroviário de Lichinga, Costa do Sol e Ferroviário de Nampula foram as restantes equipas a faturar três pontos no início da nova época.