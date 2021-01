Líderes Ferroviário da Beira e Black Bulls jogam fora de casa para o Moçambola

A terceira jornada arranca no sábado, com a partida entre o Ferroviário de Maputo, terceiro lugar, com quatro pontos, e Ferroviário de Nacala, quinto lugar, com três

O Ferroviário da Beira e o Black Bulls, líderes do campeonato moçambicano de futebol, com seis pontos, têm este fim de semana deslocações difíceis, para jogos a contar para a terceira jornada do Moçambola.

O Ferroviário da Beira viaja para a província de Maputo, onde vai defrontar no domingo a Liga Desportiva, equipa que ainda não pontuou na prova e que se encontra na penúltima posição.

Por seu turno, o Black Bulls joga também no domingo, frente ao Matchedje de Mocuba, que está em 12º lugar, com apenas um ponto.

A terceira jornada arranca no sábado, com a partida entre o Ferroviário de Maputo, terceiro lugar, com quatro pontos, e Ferroviário de Nacala, quinto lugar, com três.

A abertura da ronda terá ainda o jogo entre Vilankulo, que ocupa a nona posição, com três, e o Textáfrica, último classificado, sem pontos.

Programa da terceira jornada:

- Sábado, 30 jan (15h30, 13h30 em Lisboa):

Ferroviário de Maputo - Ferroviário de Nacala

Vilankulo - Textáfrica

- Domingo, 31 jan (15h30, 13h30 em Lisboa):

Songo - Desportivo de Maputo

Matchedje de Mocuba - Black Bulls

Ferroviário de Nampula - Costa do Sol

Incomáti - Ferroviário de Lichinga

Liga Desportiva - Ferroviário da Beira

Classificação:

1. Ferroviário da Beira, 6 pontos

2. Black Bulls, 6

3. Ferroviário de Maputo, 4

4. Songo, 4

5. Ferroviário de Nacala, 3

6. Ferroviário de Lichinga, 3

7. Costa do Sol, 3

8. Incomáti, 3

9. Vilankulo, 3

10. Ferroviário de Nampula, 3

11. Desportivo de Maputo, 1

12. Matchedje de Mocuba, 1

13. Liga Desportiva, 0

14. Textáfrica, 0