Kabuscorp vence ASK Dragão e regressa à primeira divisão do futebol angolano

O Kabuscorp do Palanca venceu o ASK Dragão 2-1 e regressou à primeira divisão do futebol angolano, dois anos depois, em jogo dos 'play-off' da série A do Zonal de Apuramento ao Girabola 2021/22.

Os golos foram marcados por Kuxixima, aos 29 minutos, e Richie, aos 67, enquanto, do lado contrário, aos 57 minutos, Francisco reduziu a desvantagem.

No final da partida, o presidente do Kabuscorp Bento Kangamba prometeu uma equipa virada para a reconquista do título de campeão angolano, ideia partilhada pelo treinador da equipa Marcos Chivinda.

O Kabuscorp junta-se assim ao Desportivo da Lunda-Sul, treinado pelo português Sérgio Traguil, e ao Sporting de Benguela, equipas também já apuradas.

Em 2019, o Kabuscorp foi desqualificado para a terceira divisão do futebol angolano, após intervenção da FIFA, devido a incumprimentos contratuais com o antigo internacional brasileiro Rivaldo, ex-jogador da formação angolana.

Santa Rita de Cássia, Baixa de Cassanje e Ferrovia do Huambo são as equipas despromovidas à segunda divisão.

A temporada desportiva arranca em 26 de setembro, com a disputa da supertaça de Angola, entre Petro de Luanda e Sagrada Esperança. O Girabola arranca a 1 de outubro.