Kabuscorp do Palanca sofre primeira derrota no campeonato angolano

O Kabuscorp do Palanca sofreu a primeira derrota no campeonato angolano ao perder em Luanda diante da Académica do Lobito por 2-1, em jogo da terceira jornada.

Cabibi, aos 24 minutos, e Cláudio, aos 37, marcaram os golos dos académicos, enquanto Kaporal reduziu para os anfitriões.

Também hoje, o Wiliete de Benguela venceu o Progresso do Sambizanga por 3-1, na província angolana de Benguela, e ascendeu ao segundo lugar da prova.

Isner, aos 24 minutos, Ning, aos 77 e 85, garantiram o triunfo dos anfitriões, que viram ainda Kibexa, aos 62 minutos, marcar o golo que não foi capaz de evitar a derrota dos visitantes.

O Desportivo da Lunda Sul ganhou ao Sporting de Benguela por 1-0, após golo de Maguaia, aos 82 minutos.

Resultados da 3.ª jornada:

- Sábado, 16 out:

Bravos do Maquis - Sporting de Cabinda, 0-0

Recreativo do Libolo - Cuando Cubango FC, 3-0

- Domingo, 17 out:

Wiliete de Benguela - Progresso do Sambizanga, 3-1

Desportivo da Lunda Sul - Sporting de Benguela, 1-0

Kabuscorp do Palanca - Académica do Lobito, 1-2

- Terça-feira, 19 out:

Desportivo da Huila - Sagrada Esperança

Recreativo da Caála - Interclube

- Quarta-feira, 20 out:

1.º de Agosto - Petro de Luanda

Classificação:

1. Interclube, 6.

2. Wiliete de Benguela, 5.

3. Desportivo da Lunda Sul, 5.

4. Desportivo da Huila, 4.

5. Recreativo do Libolo, 4

6. Académica do Lobito, 4.

7. Recreativo da Caála, 3.

8. Petro de Luanda, 3.

9. 1.º de Agosto, 3.

10. Bravos do Maquis, 3

11. Sporting de Cabinda, 3.

12. Kabuscorp do Palanca, 1.

13. Sagrada Esperança, 1.

14. Progresso do Sambizanga, 1.

15. Sporting de Benguela, 0.

16. Cuando Cubango FC, 0.