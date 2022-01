Kabuscorp do Palanca perde três pontos no Girabola por incumprimento contratual

Élber, no canto superior direito, na véspera de uma partida do Kabuscorp

A Federação Angolana de Futebol (FAF) puniu hoje o Kabuscorp do Palanca com a retirada de três pontos no campeonato, por incumprimento contratual com o antigo guarda-redes Élber.

O Conselho de Disciplina da FAF esclareceu que a sanção foi aplicada após várias tentativas de diálogo com a direção do clube, que deve pagar oito milhões de kwanzas ao seu antigo atleta, no prazo de trinta dias.

Alertou ainda que, em caso de incumprimento, o Kabuscorp do Palanca volta a ser sancionado, com despromoção do futebol angolano, tal como aconteceu em 2019, também devido a incumprimentos contratuais, com o ex-internacional brasileiro Rivaldo e o congolês Trésor Mputu, por orientação da FIFA.

Recentemente, o mesmo clube, pertencente ao empresário e político angolano Bento dos Santos Kangamba, foi intimado pela FAF a pagar, igualmente, uma dívida de 15 milhões e 500 mil kwanzas ao atleta Nary.

Com sanção aplicada, o Kabuscorp mantém-se na 14ª posição do Girabola, com dez pontos somados.