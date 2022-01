Jogo entre Egito e Marrocos teve confusão no final à conta de uma bofetada

Ambiente foi quente na zona dos balneários após o apito final do encontro dos quartos de final da CAN.

A seleção do Egito, orientada por Carlos Queiroz, marcou encontro com os Camarões nas meias-finais da CAN'2021, depois de derrotar Marrocos, num encontro que parece ter muito para contar depois do apito final.

Segundo escreve o jornal francês L'Équipe, registou-se uma grande confusão entre elementos das duas seleções já na zona dos balneários. Um dos mais exaltados seria Achraf, lateral de Marrocos e do PSG, que terá sido agarrada por companheiros de modo a não responder às provocações vindas da comitiva egípcia.

Tudo terá começado, todavia, quando um dos guarda-redes do Egito deu uma bofetada a Fouzi Lekjaa, presidente da federação marroquina, originando umas verdadeira confusão e obrigando à intervenção das forças de segurança presentes no recinto.

Depois de no sábado António Conceição ter batido a Gâmbia (2-0) com alguma facilidade, no domingo a tarefa de Queiroz foi bem mais complicada e o Egito chegou mesmo a estar em desvantagem, quando Boufal marcou para Marrocos, aos sete minutos, na marcação de uma grande penalidade, resultado que se manteve até ao intervalo.

Na segunda parte do encontro, que decorreu em Yaoundé, na capital camaronesa, Salah, a estrela dos faraós, refez a igualdade, aos 53 minutos, e relançou o Egito, numa partida que foi ficando bastante agressiva, com várias entradas duras entre os jogadores das duas equipas.

No prolongamento, Salah ficou em branco, mas foi novamente decisivo, ao fazer a assistência para o golo de Trezeguet, aos 100 minutos, no lance que resolveu a eliminatória para a equipa de Queiroz e que deixou o Egito pela 16.ª vez nas meias-finais de uma CAN.

O duelo entre Camarões e Egito está agendado para 3 de fevereiro e será à partida disputado no Estádio Olembé, em Yaoundé, recinto que foi temporariamente interditado, depois de oito pessoas terem morrido devido a uma debandada de adeptos.