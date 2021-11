Jogadores do Sagrada Esperança recusam treinar devido a prémios de jogo em atraso

São no total três milhões de kwanzas para cada jogador (cerca de 4.344,74 euros).

Os jogadores do Sagrada Esperança recusaram-se esta quinta-feira a treinar, na província angolana da Lunda Norte, devido a prémios de jogo em atraso, relativamente à inédita conquista da Supertaça de Angola em futebol.

Os jogadores exigem também os prémios correspondentes às vitórias sobre o Williete de Benguela e Bravo do Maquis, no campeonato angolano de futebol.

O treino matinal visava preparar o jogo de sábado diante do Progresso do Sambizanga, a contar para a sexta jornada do Girabola, numa altura em que os atletas ameaçam não entrar em campo para esta partida.

O Sagrada Esperança é o segundo classificado do campeonato angolano do futebol, com 11 pontos, fruto de dois empates e três vitórias, com menos dois pontos do que o Petro de Luanda.