Jogadores do Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, abandonam treinos devido a atraso salarial

O treinador português Paulo Torres recusou falar sobre o assunto.

Os jogadores do Recreativo do Libolo, orientados pelo treinador português Paulo Torres, recusaram-se hoje a treinar, devido a salários em atraso, disse à Lusa fonte da direção do clube angolano.

De acordo com a mesma fonte, os atletas estão há cerca de três meses sem salários, podendo falhar o jogo de domingo diante do Recreativo da Caála, caso uma reunião, marcada, com urgência pela direção do clube para quarta-feira, não resolva os problemas.

A Lusa contactou hoje o treinador português Paulo Torres, que se recusou a falar sobre o assunto.

"Como deve imaginar sou treinador e o meu trabalho é treinar os meus jogadores. Este assunto deve ser respondido pela direção do clube e não por mim", disse.

A Lusa contactou o diretor técnico do Recreativo do Libolo, Vado, que também se recusou a falar sobre o assunto.

No campeonato angolano de futebol, o Recreativo do Libolo é o nono classificado, com 23 pontos.