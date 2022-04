Janny Sikazwe vai arbitrar Petro de Luanda nos "quartos" da Champions africana

Árbitro envolvido em polémica na CAN'2021, disputada este ano

A Confederação Africana de Futebol (CAF) nomeou esta quinta-feira o árbitro zambiano Janny Sikazwe para o jogo entre o Petro de Luanda, de Alexandre Santos, e o Mamelodi Sundows, nos quartos de final da Liga dos Campeões africana.

Na edição 2021 da Taça das Nações Africanas (CAN), disputada em 2022, devido a pandemia da covid-19, o árbitro zambiano esteve envolvido numa polémica no torneio, tendo terminado o jogo entre Mali e Tunísia por duas vezes, aos 85 minutos, e, depois, aos 89, numa atitude criticada pela Tunísia, que perdeu por 1-0, em jogo da primeira jornada do grupo F.

Esta será a segunda vez que Janny Sikazwe vai apitar um jogo do Petro de Luanda na presente edição da Liga dos Campeões africana, depois de ter dirigido a partida frente ao Sagrada Esperança, no dia 12 de março, para a quarta jornada do grupo D.

Os angolanos jogam a primeira mão em casa, em 15 de abril, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, e uma semana depois decidem, em jogo da segunda mão, em solo sul-africano, com arbitragem do etíope Bamlak Tessema Weyesa.