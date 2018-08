Talentos africanos estão em Portugal à procura de sucesso 

FC Porto e Rio Ave já contactaram com estes jovens moçambicanos

Um grupo de jovens talentos moçambicanos está a participar numa digressão de duas semanas em Portugal, inseridos num projeto, criado este ano, por Junaide Lalgy, vice-presidente do Clube do Chibuto, da I Liga de Moçambique. Depois de ter entrado em Portugal ao abrigo de uma parceria com o Varzim, tendo como expoente máximo o empréstimo do avançado Stanley, o dirigente percebeu que era necessário "fazer um trabalho de base na formação" para potenciar atletas. "Chegavam a Portugal e tinham muitas dificuldades para mostrar o seu valor e, por isso, decidimos apostar num novo projeto, denominado Academia Black Bulls, sediado em Maputo, selecionando os melhores do mercado nos escalões de sub-15, sub-17, sub-19 e sub-23", explicou Junaide Lalgy, que custeia todo o investimento através da sua empresa de transportes, que também suporta os custos do Clube do Chibuto, além de estar a construir dois relvados naturais e um sintético.

Na perspetiva de que "um dia será conseguido o retorno de todo o investimento", Junaide Lalgy, juntamente com outro dirigente moçambicano, adquiriu 75 por cento da SAD Amora, além de ter assinado um protocolo com o FC Porto, recrutando no Dragon Force os técnicos Hélder Duarte e Nélson Soares, que comandam, desde março, o seu novo projeto. "Em 2016 promovemos o programa Caça Talentos com o FC Porto e reunimos mais de 800 jovens. O trabalho tem sido desenvolvido com muita inteligência, novas metodologias de treino e as equipas comandam quase todos os escalões", explicou. Esta seleção já defrontou o FC Porto e o Rio Ave.

Talento de Geny promete

O médio-ofensivo Geny Cipriano marcou um golo e assinou uma assistência no empate (2-2) com o Rio Ave B, no passado domingo, mostrando muita qualidade técnica. Selecionado no programa Caça Talentos, iniciativa do Chibuto, em parceira com o FC Porto, o jogador formado no Maxaquene, internacional sub-20 por Moçambique, treinou durante duas semanas no Dragon Force, em 2016, e ficou referenciado pelo FC Porto. Ontem, a equipa jogou com o Amora, vencendo por 2-0. A equipa portuguesa vai disputar nesta época o Campeonato de Portugal.