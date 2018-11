Sporting de Cabinda conquista primeiro ponto no Girabola ao empatar com Petro de Luanda

Com o ponto alcançado hoje, o Petro de Luanda ascendeu ao topo da classificação, com cinco pontos

O Sporting de Cabinda conquistou, este domingo, o primeiro ponto no campeonato de futebol de Angola, ao empatar em casa a um golo com os vice-campeões angolanos Petro de Luanda, em jogo antecipado da quarta jornada do Girabola.

Com a prova parada, devido ao compromisso da seleção, que defronta o Burkina Faso, do treinador português Paulo Duarte, em Luanda, dia 18, as duas equipas anteciparam o jogo da quarta jornada para aliviar o calendário do Petro de Luanda, que terá de, no fim do mês, disputar o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões de África.

Com o ponto alcançado hoje, o Petro de Luanda ascendeu ao topo da classificação, com cinco pontos, mais um do que Progresso do Sambizanga, 1.º de Agosto, Sagrada Esperança, Kabuscorp do Palanca e Saurimo FC, quinteto que se segue e que tem menos um jogo.

Os "leões" de Cabinda, que vinham de duas derrotas por 3-0 em outros tantos jogos, ocupam o 15.º e penúltimo lugar, com um ponto, tendo atrás de si o recém-promovido Santa Rita do Uíge, que ainda não pontuou e tem menos dois jogos.

Com um ponto estão também o ASA e os Bravos do Maquis (ambos com menos dois jogos que o Sporting de Cabinda), bem como o Desportivo da Huíla, Cuando Cubango, Recreativo do Libolo e Interclube, todos com um jogo a menos.

Em sétimo lugar, com três pontos, estão o Recreativo de Caála (menos dois jogos que Petro de Luanda e Sporting de Cabinda) e a Académica do Lobito (menos um).