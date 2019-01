Saurimo FC vence e ultrapassa ASA no Girabola

Na frente do campeonato está o Desportivo da Huíla, que subiu no fim de semana a líder,

O Saurimo FC recebeu e venceu por 1-0 o Atlético Sport Aviação (ASA), em jogo em atraso da 13.ª jornada do Girabola, deixando o último lugar do campeonato angolano,

Com a vitória, o Saurimo FC subiu ao 13.º lugar, com 12 pontos, deixando a lanterna-vermelha para o Cuando Cubango FC, com 10 (mas menos um jogo), e ultrapassou o ASA, que caiu para penúltimo com 11, os mesmos do Recreativo do Libolo (também menos um jogo).

O encontro esteve previsto para sábado para a capital da província angolana da Lunda Sul, mas acabou adiado devido a dificuldades de transporte da equipa de Luanda.

A 13.ª jornada prossegue na quarta-feira com a receção do Petro de Luanda (quarto, com 18 pontos, mas menos quatros jogos) ao Santa Rita de Cássia do Uíge (nono, com 14 pontos e menos dois jogos).

A ronda 13 do Girabola ficará, contudo, incompleta uma vez que a Académica do Lobito, cujo jogo deveria disputar-se também sábado, não compareceu no terreno do Recreativo do Libolo, equipa oriunda do Cuanza Sul, desconhecendo-se as razões para tal e sem que a Federação Angolana de Futebol (FAF) se tenha pronunciado.

