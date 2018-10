Rui Águas convoca três jovens de Cabo Verde para jogos com Tanzânia

Treinador Rui Águas divulgou os convocados da seleção de futebol de Cabo Verde para os dois jogos com a Tanzânia, de qualificação para a CAN'2019.

O treinador Rui Águas divulgou os convocados da seleção de futebol de Cabo Verde para os dois jogos com a Tanzânia, de qualificação para a CAN'2019, numa lista em que se destacam três jovens. Para o duplo compromisso, o selecionador cabo-verdiano chamou dois jovens que atuam no país, Anderson Gomes, do Batuque de São Vicente, e Cleiton Mendonça, da Esperança da Calheta de São Miguel, equipa que venceu o campeonato nacional de sub-17. O técnico português convocou ainda Bruno Leite, que joga no FK Haugesund, da Noruega.

Cabo Verde recebe em 12 de outubro, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, a Tanzânia, em jogo da terceira jornada do Grupo L de qualificação para a Taça Africana das Nações (CAN) de 2019. Quatro dias depois, os tubarões azuis deslocam-se a Dar-Es-Salaam, de novo para defrontar os tanzanianos, em jogo a contar para a quarta jornada do apuramento.

Para o primeiro jogo, a seleção cabo-verdiana inicia o estágio no dia 7 de outubro, na cidade da Praia, e treina no dia seguinte no Estádio Nacional.

Cabo Verde ocupa o último lugar do Grupo L, com um ponto, enquanto a Tanzânia está na segunda posição, como os mesmos dois pontos que o Lesoto. O grupo é liderado pelo Uganda, com quatro pontos.

Os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos qualificam-se para a fase final da CAN'2019, à exceção do Grupo B, que integra o anfitrião Camarões.

Lista dos 25 convocados:

- Guarda-redes: Marcio Evora (Cova da Piedade, Por), Elber Lopes (Feyenoord, Hol) e Thierry Graça (Estoril, Por).

- Defesas: Tiago Almeida (Académico de Viseu, Por), Carlos Ponck (Desportivo das Aves, Por), Gege (Al-Fayha, Ara), Fernando Varela (PAOK, Gre), Diney Borges (Estoril, Por), Steven Fortes (Toulouse, Fra), Stopira (Vidi, Hun) e Nivaldo Santos (Concordia, Rom).

- Médios: Babanco (Feirense, Por), Jeffrey Fortes (Excelsior, Hol), Nuno Rocha (Craiova, Rom), Bruno Leite (Haugesund, Nor), Platini (Poli Iasi, Rom) e Cleiton Mendonça (Esperança da Calheta).

- Avançados: Garry Rodrigues (Galatasaray, Tur), Ryan Mendes (Al Sharjah, EAU), Heldon Ramos (Al Taawon, Ara), Nuno da Costa (Estrasburgo, Fra), Djaniny Semedo (Al-Ahli Jeddah, Ara), Julio Tavares (Dijon, Fra), Ricardo Gomes (Partizan, Ser) e Anderson Gomes (FC Batuque).