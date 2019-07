Polémica na CAN: qualificação da RD Congo de Mbemba está sob suspeita

Jornal de Madagáscar acusa o guardião do Zimbabué de ter ajudado os congoleses a apurarem-se.

A qualificação da República Democrática do Congo para os oitavos de final da Taça de África das Nações está sob suspeita. A seleção que conta com o central Mbemba, do FC Porto, defronta Madagáscar no domingo e está a ser acusada por um jornal deste país de suspeitas de corrupção a um jogador do Zimbabué, no caso o guardião Elvis Chipezeze.

De acordo com a notícia do periódico "The Herald", o empresário Moise Katumbi, proprietário do TP Mazembe (o melhor clube da RD Congo), alegadamente prometeu uma avultada quantia de dinheiro a Chipezeze para facilitar e permitir aos congoleses um triunfo dilatado. Certo é que o guarda-redes do Zimbabué ficou mal em três dos golos sofridos. E o 4-0 final foi o que permitiu à RD Congo qualificar-se como um dos melhores terceiros classificados: até esse jogo tinha um saldo negativo de quatro golos; após a goleada ao Zimbabué igualou... A Confederação Africana , segundo o "Herald", pode expulsar da prova a RD Congo caso as acusações sejam confirmadas.