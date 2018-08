Petro vence e iguala 1º de Agosto na liderança

O 1.º de Agosto, bicampeão em título, tem um jogo em atraso,

O Petro de Luanda encerrou a 28.º e antepenúltima jornada do campeonato de Angola e venceu, em casa, o Desportivo da Huíla por 2-0, igualando o 1.º de Agosto no topo da classificação.

As duas equipas estão com 50 pontos, mas o 1.º de Agosto, bicampeão em título, tem um jogo em atraso, diante do Domant FC do Bengo, referente à 26.ª jornada, partida que será realizada domingo, também em Luanda.

Este sábado, diante do Desportivo da Huíla, que se manteve no sexto posto da classificação, o Petro de Luanda construiu o resultado na segunda parte, com golos dos avançados brasileiros Tony, aos 52 minutos, e pelo melhor marcador da prova, Tiago Azulão, que apontou aos 83 minutos o 19.º golo na prova.

Domingo, o 1.º de Agosto recebe o Domant FC do Bengo, que se encontra na zona de 'aflitos', no 14.º lugar, com 22 pontos, a três do Recreativo de Caála e do Cuando Cubango.

Dos três sairá uma equipa que vai juntar-se aos já despromovidos 1.º de Maio de Benguela, 15.º classificado, com 19 pontos e só com uma partida por disputar (folga na última jornada), e ao JGM do Huambo, que desistiu da prova.

As duas últimas jornadas do Girabola serão realizadas em 23 deste mês e 2 de setembro, com os jogos todos à mesma hora.

Na 29.ª jornada, o 1.º de Agosto joga no terreno do atual sétimo classificado, o Sagrada Esperança, enquanto o Petro de Luanda vai ao campo do Interclube, que está na terceira posição, com 42 pontos.

Na última ronda, os bicampeões recebem o Cuando Cubango FC, enquanto o Petro de Luanda joga, também em casa, com o Sagrada Esperança.

Resultados da 28.ª jornada

Sábado, 4 agosto

Sporting de Cabinda - Progresso de Sambizanga, 1-2

Académica do Lobito - Bravos do Maquis, 3-1

1.º de Agosto - Interclube, 2-0

Domingo, 5 agosto

Domant FC do Bengo - Recreativo de Caála, 0-0

Kabuscorp do Palanca - 1.º de Maio de Benguela, 4-2

Segunda-feira, 6 agosto

Recreativo do Libolo - Sagrada Esperança 2-1

Sábado, 11 agosto

Petro de Luanda - Desportivo da Huíla 2-0

Folgou: Cuando Cubango, face à desistência do JGM do Huambo.

Classificação após a 28.ª jornada

1. 1º de Agosto, 50 (menos um jogo)

2. Petro de Luanda, 50

3. Interclube, 42

4. Académica do Lobito, 37

5. Recreativo do Libolo, 37

6. Desportivo da Huíla, 33

7. Sagrada Esperança, 33

8. Sporting de Cabinda, 31

9. Kabuscorp do Palanca, 31

10. Progresso do Sambizanga, 30

11. Bravos do Maquis, 30

12. Recreativo de Caála, 25

13. Cuando Cubango FC, 25

14. Domant FC do Bengo, 22 (menos um jogo)

15. 1.º de Maio de Benguela, 19

16. JGM do Huambo (desistência)