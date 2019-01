Petro de Luanda vence Santa Rita do Uíge e isola-se no quarto lugar do Girabola

A ronda 13 ficará incompleta uma vez que a Académica do Lobitonãonão compareceu no terreno do Recreativo do Libolo.

O Petro de Luanda recebeu e venceu por 3-1 o Santa Rita de Cássia do Uíge, isolando-se no quatro lugar do campeonato de futebol de Angola, em jogo referente à 13.ª jornada.

Após uma primeira parte sem golos, os vice-campeões angolanos, que têm ainda três jogos em atraso devido à participação nas Afrotaças, começaram a segunda a perder, com um golo de Foguinho, aos 48 minutos, mas um bis, aos 52 e 66 minutos, do goleador brasileiro Tiago Azulão (melhor marcador do Girabola nas duas últimas temporadas) deu a volta ao resultado, fechado com o tento de Vá, aos 70.

A ronda 13 do Girabola ficará, contudo, incompleta uma vez que a Académica do Lobito, cujo jogo se deveria disputar no sábado, não compareceu no terreno do Recreativo do Libolo, equipa oriunda do Cuanza Sul, desconhecendo-se as razões para tal e sem que a Federação Angolana de Futebol (FAF) se tenha pronunciado.

Também hoje, mas em jogo em atraso da sétima jornada, o Sporting de Cabinda empatou a dois golos em casa diante do Recreativo de Caála.

Na frente do campeonato está o Desportivo da Huíla, que subiu no fim de semana a líder, depois de vencer em Cabinda o Sporting local por 1-0, e beneficiando do nulo registado pelo 1.º de Agosto no terreno dos Bravos do Maquis.

Tanto o Desportivo da Huíla como o 1.º de Agosto, tricampeão angolano, têm um jogo a menos.

Resultados da 13.ª jornada:

- Sábado, 19 jan:

Sporting de Cabinda - Desportivo da Huíla, 0-1

Recreativo do Libolo - Académica do Lobito (adiado)

- Domingo, 20 jan:

Sagrada Esperança - Kabuscorp do Palanca, 0-1

FC Bravos do Maquis - 1.º de Agosto, 0-0

Recreativo da Caála - Interclube de Luanda, 0-0

Cuando Cubango FC - Progresso do Sambizanga, 1-1

- Segunda-feira, 21 jan:

Saurimo FC- Atlético Sport Aviação (ASA), 1-0

- Quarta-feira, 23 jan:

Petro de Luanda - Santa Rita da Cássia do Uíge, 3-1

Jogo em atraso da 7.ª jornada:

- Quarta-feira, 23 jan:

Sporting de Cabinda - Recreativo da Caála, 2-2

Classificação após sete jogos da 13.ª jornada e do acerto da 7.ª ronda:

1. Desportivo da Huíla, 25 (menos um jogo)

2. 1.º de Agosto, 24 pontos (menos em jogo)

. Kabuscorp do Palanca, 24

4. Petro de Luanda, 21 (menos três jogos)

5. Progresso do Sambizanga, 18

. Bravos do Maquis, 18

7. Recreativo de Caála, 16

8. Sagrada Esperança, 15 (menos um jogo)

9. Académica do Lobito, 14 (menos um jogo)

. Santa Rita do Uíge, 14 (menos um jogo)

. Sporting de Cabinda, 14

12. Interclube de Luanda, 13

13. Saurimo FC, 12

14. Recreativo do Libolo, 11 (menos um jogo)

. Atlético Sport Aviação (ASA), 11

16. Cuando Cubango FC, 10 (menos um jogo)