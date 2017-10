Petro de Luanda vence e partilha primeiro lugar com 1.º de Agosto

A três jornadas do final do campeonato, o Petro de Luanda soma 59 pontos, os mesmos que o 1.º de Agosto, que tem vantagem no confronto direto.

O Petro de Luanda venceu este domingo em casa, por 2-0, o Bravos do Maquis, voltando à liderança do campeonato angolano de futebol, partilhada com o 1.º de Agosto, que não foi além de um empate.

Na última partida da ronda 27 do Girabola, disputada ao final da tarde de hoje, o Petro de Luanda adiantou-se no marcador logo aos 15 minutos, frente à equipa que viajou da província do Moxico para a capital, por intermédio de Manguxi.

Aos 59 minutos, o avançado brasileiro Tiago Azulão carimbou a vitória dos petrolíferos e cimentou a liderança entre os artilheiros, com 15 golos.

No sábado, num dos habituais derbies de Luanda, o 1.º de Agosto não foi além de um empate, 1-1, na deslocação ao terreno do Interclube, equipa treinada pelo português Paulo Torres e que ainda tenta chegar ao terceiro lugar do Girabola de 2017.

Este domingo, o Recreativo do Libolo entrou a perder em casa, frente à Académica do Lobito, com os forasteiros a abrirem o marcador logo aos seis minutos, por Ben Traoré. Os homens da casa, que vão para a segunda época longe do primeiro lugar (campeões em 2014 e 2015), igualaram por Kayá aos 25 minutos, consumando a reviravolta aos 85 minutos, por Figo.