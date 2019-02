Petro de Luanda empata em casa do Zamalek para a Taça CAF

Para o mesmo grupo, os quenianos do Gor Mahia derrotaram os argelinos do Hussein Dey por 2-0.

O Petro de Luanda empatou no domingo 1-1 no estádio dos egípcios do Zamalek, em jogo referente à terceira jornada do Grupo D da Taça da CAF, mantendo as aspirações para chegar à fase final.

Em Alexandria, Tiago Azulão, o goleador brasileiro dos vice-campeões angolanos, deu vantagem ao Petro, ao inaugurar o marcador aos 60 minutos, tendo o Zamalek empatado já no tempo de compensação, aos 90+4, por Youssef Obama.

Para o mesmo grupo, os quenianos do Gor Mahia derrotaram em casa os argelinos do Hussein Dey por 2-0.

Na classificação, o Gor Mahia é líder, com seis pontos, à frente do Petro de Luanda e do Hussein Dey, ambos com quatro, enquanto o Zamalek, histórico do futebol africano, está em último, com apenas dois.

A quarta jornada disputa-se no próximo fim de semana, com o Petro a receber no Estádio 11 de novembro, em Luanda, o Zamalek, enquanto o Hussein Dey joga em casa com o Gor Mahia.