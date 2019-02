Petro de Luanda empata e falha liderança do Girabola

Petro de Luanda não foi além de um nulo no terreno do Sagrada Esperança.

O Petro de Luanda perdeu a oportunidade de se juntar ao 1.º de Agosto na liderança do campeonato de futebol angolano, ao empatar 0-0 no terreno do Sagrada Esperança, em jogo de acerto da sexta jornada.

O jogo disputado no Dundo, na província da Lunda Norte, marcou o fim da primeira volta do Girabola, prova em que o Petro de Luanda esteve com três jogos em atraso face à participação na Taça da Confederação.

Os 'petrolíferos', após passarem três eliminatórias, estão integrados no Grupo D, com os egípcios do Zamalek, com quem vão disputar, no Cairo, a terceira jornada, os argelinos do Nasr Hussein Dey, com quem perderam por 2-1 na Argélia, e os quenianos do Gor Mahia, vencendo-os em Luanda por 2-1.

Com o empate, o Petro de Luanda manteve o segundo lugar no Girabola, com 31 pontos, a dois do líder 1.º de Agosto. Por seu lado, o Sagrada Esperança isolou-se no sétimo posto, com 19 pontos.

Resultado do jogo em atraso da 6.ª jornada:

- Quarta-feira, 20 fev

Sagrada Esperança - Petro de Luanda, 0-0

Classificação após 15 jornadas:

1. 1.º de Agosto, 33 pontos

2. Petro de Luanda, 31

3. Desportivo da Huíla, 28

4. Kabuscorp do Palanca, 25

5. Progresso do Sambizanga, 22

6. Bravos do Maquis, 20

7. Sagrada Esperança, 19

8. Santa Rita do Uíge, 18

9. Interclube de Luanda, 17

. Recreativo do Libolo, 17

. Recreativo de Caála, 17

12. Sporting de Cabinda, 16

13. Atlético Sport Aviação (ASA) 15

. Académica do Lobito, 15

15. Saurimo FC, 13

16. Cuando Cubango FC, 11

Programa da 16.ª jornada:

- Sábado, 23 fev

Saurimo FC - Progresso do Sambizanga

Sporting de Cabinda - Académica do Lobito

Sagrada Esperança - Atlético Sport Aviação (ASA)

Bravos do Maquis - Desportivo da Huíla

Kabuscorp do Palanca - Cuando Cubango FC

Petro de Luanda - Recreativo do Libolo

- Domingo, 24 fev

Recreativo de Caála - Santa Rita de Cássia do Uíge

1.º de Agosto - Interclube de Luanda