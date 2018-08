Moçambola: Líder Ferroviário de Maputo defronta Chibuto

No mesmo dia, o Songo, segundo classificado, ecebe o Ferroviário de Nampula, terceiro classificado.

O Ferroviário de Maputo, líder do campeonato moçambicano, com 44 pontos, recebe o Chibuto, quinto classificado com 37, no domingo, em jogo da 24.ª jornada do Moçambola.

No mesmo dia, o Songo, segundo classificado com 40 pontos e menos três partidas, recebe o Ferroviário de Nampula, terceiro classificado com 39 pontos.

A jornada inicia-se no sábado com as partidas entre o Costa do Sol e a Liga Desportiva de Maputo e o Sporting de Nampula e o ENH.

Programa da 24.ª jornada:

- Sábado, 01 set

Costa do Sol - Liga Desportiva de Maputo

Sporting de Nampula - ENH

- Domingo, 02 set

Ferroviário de Maputo - Chibuto

Songo - Ferroviário de Nampula

Desportivo de Nacala - Textáfrica

Maxaquene - 1º de Maio

Incomáti- Ferroviário da Beira

UP Manica - Ferroviário de Nacala

Classificação:

1. Ferroviário de Maputo, 44 pontos.

2. Songo, 40*

3. Ferroviário de Nampula, 39.

4. LD Maputo, 38.

5. Chibuto, 37.

6. Textáfrica, 36.

7. Maxaquene,35.

8. ENH,28.

9. Costa do Sul,27.

10. Ferroviário da Beira,26*.

11. Ferroviário de Nacala, 26.

12. Clube Desportivo de Nacala,24.

13. UP de Manica,24.

14. Incomati Xinavane,23.

15. 1.º de Maio,22.

16. Sporting, 16*.

* Têm jogos em atraso