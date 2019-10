Moçambola: Costa do Sol defronta Ferroviário de Maputo

Costa do Sol está em primeiro e Ferroviário de Maputo em terceiro no campeonato.

O Costa do Sol, líder do campeonato moçambicano de futebol, com 45 pontos, defronta no domingo o Ferroviário de Maputo, que está em terceiro lugar, com 38, em jogo da 23ª jornada do Moçambola.

A sete jornadas do fim da prova máxima do futebol moçambicano, a equipa 'canarinha', treinada pelo português Horácio Gonçalves, vai tentar manter a série vitoriosa que vem registando desde o início da segunda volta, para poder consolidar as aspirações a mais um título.

O Costa do Sol é a equipa que mais campeonatos ganhou em Moçambique, somando, no total, nove troféus, desde a disputa da primeira edição da prova, em 1976, contando também com o maior número de vitórias na Taça de Moçambique, com 13.

A partida entre os dois conjuntos é um 'clássico' do futebol moçambicano, opondo duas das equipas mais populares do país.

Ainda a contar para a 23ª jornada, o Songo, segundo classificado, também com 38 pontos, mas com menos três jogos realizados, desloca-se à Beira, para defrontar o Ferroviário local, que segue na quarta posição, com 35.

A jornada abre hoje, com a partida entre o Desportivo de Maputo, 10º classificado, com 28 pontos, e o homónimo de Nacala, que ocupa a oitava posição, com 29 pontos.

Programa da 23ª jornada:

- Sexta-feira, 04 out:

Desportivo de Maputo - Desportivo de Nacala

- Sábado, 05 out:

Liga Desportiva - Ferroviário de Nampula

- Domingo, 06 out:

Textáfrica - ENH

Maxaquene - Baía

Ferroviário de Nacala - Têxtil do Púnguè

Incomáti - Chibuto

Ferroviário da Beira - Songo

Ferroviário de Maputo - Costa do Sol

Classificação:

1. Costa do Sol, 45

2. Songo, 38 a)

3. Ferroviário de Maputo, 38

4. Ferroviário da Beira, 35

5. Chibuto, 30

6. ENH, 30

7. Incomáti, 30 b)

8. Desportivo de Nacala, 29

9. Textáfrica, 29

10. Desportivo de Maputo, 28

11. Liga Desportiva, 28

12. Ferroviário de Nacala, 27 b)

13. Maxaquene, 26 b)

14. Ferroviário de Nampula, 24

15. Baía, 21

16. Téxtil do Púnguè, 13

Menos três jogos

Menos um jogo