Moçambola: Costa do Sol defronta Desportivo de Maputo

O Costa do Sol lidera o campeonato moçambicano, com 42 pontos.

O Costa do Sol, líder do campeonato moçambicano de futebol, com 42 pontos, defronta no domingo, em casa, o Desportivo de Maputo, nono classificado, com 28 pontos, em jogo da 22.ª jornada do Moçambola.

Na partida frente aos alvinegros, a equipa canarinha treinada pelo português Horácio Gonçalves vai procurar aumentar a vantagem de quatro pontos que tem sobre o segundo classificado, o Songo, que soma 38 pontos.

O Songo, campeão em título, não joga este fim de semana para o Moçambola, porque defronta no sábado, na cidade moçambicana da Beira, a equipa do Platinum FC, do Zimbabué, em partida a contar para a primeira ronda da Liga dos Campeões Africanos.

Os hidroelétricos vão tentar anular a derrota por 1-0 que sofreram há duas semanas na partida da primeira mão, na cidade zimbabueana de Bulawayo.

O Ferroviário de Maputo, que está em terceiro lugar, com 35 pontos, desloca-se no domingo a Vilankulo para jogar contra a ENH local, que está em quinto lugar, com 30 pontos.

Programa da 22ª jornada:

- dom, 29 set:

Chibuto - Ferroviário de Nacala

Têxtil do Púnguè - Liga Desportiva

Ferroviário de Nampula - Maxaquene

Baía - Textáfica do Chimoio

ENH - Ferroviário de Maputo

Costa do Sol - Desportivo de Maputo

Desportivo de Nacala - Ferroviário da Beira

Songo - Incomáti*

*Adiado

Classificação

1. Costa do Sol, 42

2. Songo, 38**

3. Ferroviário de Maputo, 35

4. Ferroviário da Beira, 34

5. ENH, 30

6. Incomáti, 30

7. Chibuto, 29

8. Textáfrica, 29

9. Desportivo de Maputo, 28

10. Desportivo de Nacala, 28

11. Ferroviário de Nacala, 26*

12. Maxaquene, 25*

13. Liga Desportiva, 23

14. Ferroviário de Nampula, 23

15. Baía de Pemba, 18

16. Têxtil do Púnguè, 13

** Dois jogos em atraso

* Um jogo em atraso