Liga dos Campeões de África: 1.º de Agosto recebe TP Mazembe

O 1.º de Agosto, tricampeão angolano, defronta no sábado, em Luanda, o TP Mazembe, da República Democrática do Congo, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões africanos de futebol.

O jogo está marcado para as 17:00 locais (mesma hora em Portugal continental) no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, tendo Zoran Macky, treinador do 1.º de Agosto, assumido que o objetivo é "ganhar sem sofrer golos" para, depois, gerir o resultado na segunda mão, a em 21 deste mês em Lubumbashi, capital do Alto Katanga, no sul da RD Congo, próximo da fronteira com a Zâmbia.

Zoran Macky tem-se mostrado, porém, cauteloso, realçando a força da equipa congolesa, que faz muito uso, com qualidade, das transições ofensivas.

A formação do TP Mazembe, campeã da RD Congo, chegou na quarta-feira à noite a Luanda para preparar o jogo com mais tempo.

O 1.º de Agosto assegurou no início deste mês o terceiro título angolano consecutivo, depois de se ter qualificado para os 'quartos' da competição continental, graças ao segundo lugar no Grupo D, atrás dos tunisinos do Étoile do Sahel.

Jogos da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de África:

- Sexta-feira, 14 set:

Entente Sportive de Sétif (Argélia) - Widad Athletic (Marrocos)

Horoya A.C (Guiné-Conacri) - Al-Ahli (Egito).

- Sábado, 15 set:

1.º de Agosto (Angola) - TP Mazembe (RD Congo)

Esperance de Tunis (Tunísia) - Étoile du Sahel (Tunísia)

Jogos da segunda mão:

- Sexta-feira, 21 set:

TP Mazembe (RD Congo) - 1.º de Agosto (Angola)

Étoile du Sahel (Tunísia) - Esperance de Tunis (Tunísia)

Widad Athletic (Marrocos) - Entente Sportive de Sétif (Argélia)

- Sábado, 22 set:

Al-Ahli (Egito) - Horoya A.C (Guiné-Conacri)