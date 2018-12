Kabuscorp vence Recreativo do Libolo e sobe ao segundo posto no Girabola

Confira os resultados dos jogos deste sábado do Girabola.

O Kabuscorp do Palanca venceu este sábado em casa o Recreativo do Libolo por 2-0 e isolou-se no segundo lugar do campeonato angolano, no jogo que abriu a oitava jornada do Girabola.

Nos outros três encontros disputados este sábado, destaque para a vitória do Desportivo da Huíla sobre a Académica do Lobito por 2-0, ascendendo ao terceiro lugar, bem como para o Sporting de Cabinda, que foi ao terreno do Sagrada Esperança vencer por 1-0 e saltou para o sexto lugar.

No outro jogo disputado hoje, o Interclube de Luanda cedeu um empate a um golo em casa diante do Progresso do Sambizanga.

O "dérbi dos dérbis" de Luanda, que opõe o 1.º de Agosto, tricampeão angolano, e o Petro de Luanda, vice-campeão, foi adiado para data a definir devido à participação do vice-campeão de Angola na Taça da Confederação Africana (CAF, também conhecida por Taça Nelson Mandela).

Na sexta-feira, o Petro de Luanda, que tem três jogos em atraso no Girabola, eliminou o AS Nyuki da República do Congo - venceu em Luanda por 1-0, depois de idêntico resultado conseguido na primeira mão em Kinshasa - e seguiu para a terceira e última eliminatória de acesso à fase de grupos.

No domingo, a ronda oito completa-se com o Atlético Sport Aviação (ASA) a defrontar o Santa Rita do Uíge, com o Recreativo da Caála a jogar contra o Cuando Cubango FC e os Bravos do Maquis a receberem o Saurimo FC.

Resultados da 8.ª jornada:

- Sábado, de 22 dezembro:

1.º de Agosto - Petro de Luanda (adiado)

Sagrada Esperança - Sporting de Cabinda 0-1

Interclube - Progresso do Sambizanga 1-1

Desportivo da Huíla - Académica do Lobito 2-0

Kabuscorp do Palanca - Recreativo do Libolo 1-0

- Domingo, 23 de dezembro:

Atlético Sport Aviação (ASA) - Santa Rita do Uíge

Recreativo da Caála - Cuando Cubango FC

FC Bravos do Maquis - Saurimo FC

Classificação após quatro jogos:

1. 1.º de Agosto, 15 pontos (menos 1 jogo)

2. Kabuscorp do Palanca, 14

3. Desportivo da Huíla, 13

4. Petro de Luanda, 11 (menos três jogos)

. Progresso do Sambizanga, 11

6. Sporting de Cabinda, 10 (menos 1 jogo)

. Sagrada Esperança, 10 (menos 1 jogo)

. Interclube de Luanda, 10

. Bravos do Maquis, 10

10. Académica do Lobito, 8

. Cuando Cubango FC, 8

12. Recreativo do Libolo, 7

13. Atlético Sport Aviação (ASA), 6

14. Santa Rita do Uíge, 5

15. Recreativo de Caála, 4 (menos dois jogos)