Interclube tenta reforçar liderança provisória no Girabola

O Interclube de Luanda, treinado pelo português Paulo Torres, defende no domingo, em casa, a liderança provisória do principal campeonato angolano, recebendo os diamantíferos do Sagrada Esperança, que procuram a primeira vitória da época.

Trata-se de um dos jogos de destaque da terceira ronda do Girabola de 2018, que arranca já no sábado, com dois recentes campeões a entrarem em competição. É o caso da viagem do Kabuscorp do Palanca (campeão de 2013) ao terreno do JGM do Huambo e da receção do Recreativo do Libolo (campeão em 2014 e 2015) ao Académico do Lobito.

A jornada volta a ser condicionada pela participação do 1.º de agosto (campeão de 2017) e do Petro de Luanda (vencedor da Taça de Angola) nas competições africanas de futebol, equipas que viram os seus jogos adiados, sem novas datas agendadas.

No domingo, além dos 'polícias' do Interclube, que tentam reforçar a liderança provisória à espera dos rivais de Luanda, jogam três equipas promovidas esta época o Girabola.

O Cuando Cubango FC, que vai ao Lubango defrontar o Desportivo da Huíla, o Domant FC do Bengo, que recebe o Progresso do Sambizanga, e o Sporting de Cabinda, que viaja para o Huambo, para jogar com o Recreativo da Caála.

Programa da 3.ª jornada do Girabola 2018:

Sábado, 24 de fevereiro:

Recreativo do Libolo - Académico do Lobito.

JGM do Huambo - Kabuscorp do Palanca.

Domingo, 25 de fevereiro:

Interclube - Sagrada Esperança.

Desportivo da Huíla - Cuando Cubango FC.

Domant FC do Bengo - Progresso do Sambizanga.

Recreativo da Caála - Sporting de Cabinda.

Jogos adiados:

1.º de agosto - Bravos do Maquis.

Petro de Luanda -1.º de maio.

Classificação:

1. Interclube, 4 pontos

2. Bravos do Maquis, 4 pontos

3. Petro de Luanda, 3 pontos (menos um jogo).

4. Recreativo do Libolo, 3 pontos

5. Sporting de Cabinda, 3 pontos

6. Domant do Bengo, 3 pontos

7. Recreativo da Caála, 3 pontos

8. Kabuscorp, 3 pontos

9. Académica do Lobito, 3 pontos

10. Cuando Cubango FC, 3 pontos

11. Desportivo da Huíla, 2 pontos

12. Sagrada Esperança, 1 ponto

13. JGM Huambo, 1 ponto

14. 1.º de maio, 0 pontos (menos dois jogos).

15. Progresso do Sambizanga, 0 pontos (menos dois jogos).

16. 1.º de agosto, 0 pontos (menos um jogo).