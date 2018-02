Interclube do português Paulo Torres consolida liderança provisória

O clube treinado pelo português triunfou em casa sobre o Sagrada Esperança por 2-0.

O Interclube de Luanda, treinado pelo português Paulo Torres, consolidou este fim de semana a liderança provisória do principal campeonato angolano, ao bater em casa os diamantíferos do Sagrada Esperança, por 2-0.

A equipa dos "polícias" viu igualmente no sábado um dos candidatos ao título, o Petro de Luanda, conceder um surpreendente empate sem golos, em casa, frente ao 1.º de Maio, de Benguela, somando agora quatro pontos em dois jogos disputados, com um ainda em atraso.

Na perseguição ao líder Interclube mantém-se o Recreativo do Libolo, que no sábado bateu em casa o Académico do Lobito, por 1-0, e o Kabuscorp do Palanca, que foi ao planalto central vencer os locais do JGM do Huambo por 2-1, igualmente em jogo da terceira jornada do Girabola de 2018.

Nas partidas deste domingo, destaque para o Desportivo da Huíla, que recebeu e venceu, no Lubango, o primodivisionário Cuando Cubango FC, por 3-1.

Já as outras equipas promovidas este ano ao Girabola não foram além de empates, caso do Domant FC do Bengo, na receção ao Progresso do Sambizanga, por 1-1, e do Sporting de Cabinda, na viagem ao Huambo, para defrontar o Recreativo da Caála, jogo que terminou sem golos.

O 1.º de Agosto, bicampeão em título, continua sem realizar qualquer partida no campeonato angolano, devido à participação nas competições africanas.

Resultados da 3.ª jornada do Girabola 2018:

Sábado, 24 fevereiro:

Recreativo do Libolo - Académico do Lobito, 1-0

JGM do Huambo - Kabuscorp do Palanca, 1-2

Petro de Luanda -1.º de Maio, 0-0

Interclube - Sagrada Esperança, 2-0

Domingo, 25 fevereiro:

Desportivo da Huíla - Cuando Cubango FC, 3-1

Domant FC do Bengo - Progresso do Sambizanga, 1-1

Recreativo da Caála - Sporting de Cabinda, 0-0

Jogo adiado:

1.º de Agosto - Bravos do Maquis.

Classificação:

1.º Interclube, 7 pontos.

2.º Recreativo do Libolo, 6

3.º Kabuscorp, 6

4.º Desportivo da Huíla, 5

5.º Petro de Luanda, 4 (menos um jogo)

6.º Bravos do Maquis, 4 (menos um jogo)

7.º Sporting de Cabinda, 4

8.º Domant do Bengo, 4

9.º Recreativo da Caála, 4

10.º Académica do Lobito, 3

11.º Cuando Cubango FC, 3

12.º Progresso do Sambizanga, 1 (menos dois jogos)

13.º 1.º de Maio, 1 (menos um jogo)

14.º Sagrada Esperança, 1

15.º JGM Huambo, 1

16.º 1.º de Agosto, 0 (menos três jogos)