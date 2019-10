Interclube ascende à liderança do Girabola com golo que originou rixa

Golo polémico que gerou rixa entre os jogadores.

O Interclube ascendeu este sábado à liderança provisória do campeonato angolano de futebol, com 14 pontos, após empatar 1-1 diante do Bravos do Maquis, em jogo da sétima jornada com golo polémico que gerou rixa entre os jogadores.

Lamy, do Bravos do Maquis, abriu o marcador aos quatro minutos e o Interclube, orientado pelo português Bruno Ribeiro, apenas igualou a partida já na ponta final, com golo de Ben-Traoré, aos 90+2, contestado pelos 'maquizardes' porque a bola "não terá passado a linha do golo".

Mesmo com a intervenção da polícia, por mais de 10 minutos, o estádio 22 de Junho, em Luanda, foi transformado num 'campo de batalha', na qual até um adepto da equipa anfitriã participou.

No final do jogo, Bruno Ribeiro queixou-se do "anti-jogo" praticado pelo adversário e o treinador do Bravos do Maquis, Zeca Amaral, disse que a sua equipa viveu "momentos de terror".

Por seu lado, o Sagrada Esperança, orientado pelo português Paulo Torres, regressou hoje às vitórias, cinco jornadas depois, ao receber e vencer, no Dundo, província angolana da Lunda Norte, o Sporting de Cabinda por 2-1.

Os golos dos 'diamantíferos' do leste de Angola foram marcados por Água Doce e Simão, enquanto Jó Paciência apontou o golo de honra dos leões de Cabinda.

Em Benguela, o 1º de Maio empatou 1-1 diante do Progresso do Sambizanga e, no Huambo o Recreativo da Caála também se registou uma igualdade a um com o Petro de Luanda, vice-campeão angolano.

A sétima jornada do 'Girabola' encerra no domingo, com mais quatro jogos, com destaque para o jogo entre o Cuando-Cubango FC e 1.º de Agosto, tetracampeão angolano em título.

Resultados da sétima jornada:

- Sábado, 05 out:

Recreativo da Caála - Petro de Luanda, 1-1.

Sagrada Esperança - Sporting de Cabinda, 2-1.

1º de Maio de Benguela - Progresso do Sambizanga, 1-1.

Interclube - Bravos do Maquis, 1-1.

- Domingo, 06 out:

Cuando-Cubango FC - 1º de Agosto

Santa Rita de Cássia - Recreativo do Libolo

Ferrovia do Huambo - Académica do Lobito

Desportivo da Huíla - Williet SC de Benguela

Classificação:

1. Interclube, 14 pontos.

2. Académica do Lobito, 13.

3. Recreativo do Libolo, 13.

4. 1º de Agosto, 12 (menos um jogo).

5. Cuando-Cubango FC, 11.

6. Petro de Luanda, 11 (menos um jogo).

7. Bravos do Maquis, 11.

8. Desportivo da Huíla, 10.

9. Recreativo da Caála, 10 (menos um jogo).

10. Williet de Benguela, 8.

11. Sporting de Cabinda, 8.

12. Progresso do Sambizanga, 7 (menos um jogo).

13. Sagrada Esperança, 7.

14. 1º de Maio de Benguela, 2.

15. Ferroviário do Huambo, 1.

16. Santa Rita de Cássia FC, 1.