Guiné-Bissau empata na Namíbia e apuramento para a CAN'2019 fica em aberto

A Guiné-Bissau empatou, este sábado, na visita à Namíbia (0-0), em jogo da quinta e penúltima jornada da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019, ficando o apuramento em aberto.

O nulo com que terminou o jogo no Estádio Sam Nujoma, em Windhoek, mantém Guiné-Bissau e Namíbia nos dois primeiros lugares do grupo K, agora com oito pontos, mas Moçambique e Zâmbia, ambos com quatro pontos, defrontam-se no domingo.

Para a Taça das Nações Africanas de 2019 apuram-se os dois primeiros classificados do grupo, situação em aberto para as quatro equipas do grupo.

No domingo, mesmo um empate entre moçambicanos e zambianos deixa tudo por decidir, visto que na sexta e última jornada a Guiné-Bissau recebe Moçambique, e a Zâmbia defronta em casa a Namíbia.

Só uma derrota no encontro de domingo é que afasta desde logo a seleção perdedora, que ficaria impossibilitada de chegar, a uma jornada do final, aos oito pontos somados por Guiné-Bissau e Namíbia.

A CAN'2019 decorrerá no próximo ano nos Camarões, desta vez entre 15 de junho e 13 de julho, pela primeira vez com 24 países e fora dos habituais meses de janeiro e fevereiro.