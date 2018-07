Girabola: Petro tenta aproveitar folga do 1.º de Agosto para se isolar no topo

A equipa dos petrolíferos de Luanda joga no domingo à tarde no estádio do Tafe.

O Petro de Luanda tenta no domingo isolar-se na liderança do campeonato angolano, frente ao Sporting de Cabinda, aproveitando para tal a folga, nesta jornada, do 1.º de Agosto, que partilha o primeiro lugar do Girabola.

A equipa dos petrolíferos de Luanda, que na quinta-feira voltou ao primeiro lugar, beneficiando do sexto empate dos militares nas sete últimas partidas, joga no domingo à tarde no estádio do Tafe, no enclave de Cabinda, frente aos leões, que têm praticamente assegurada a continuidade no Girabola.

Ao bicampeão em título 1.º de Agosto, com os mesmos 39 pontos do Petro, cabe a folga desta jornada 22, conforme acertos decididos anteriormente pela Federação Angolana de Futebol, devido à desistência do JGM do Huambo durante esta edição do Girabola.

Esta jornada inicia no sábado, com o Interclube de Luanda a viajar para o leste de Angola, para defrontar no Moxico a equipa do Bravos do Maquis, também a pensar na aproximação aos líderes.

Ainda no sábado, o Recreativo do Libolo recebe no Calulo, Cuanza Sul, a formação do Recreativo da Caála, do Huambo.

No domingo, destaque igualmente para dois jogos na província de Benguela, com o Académica do Lobito a receber o Desportivo da Huíla e o 1.º de Maio a formação diamantífera do Sagrada Esperança.

A jornada 22 só termina na segunda-feira, com a receção do Kabuscorp do Palanca, no estádio dos Coqueiros, centro de Luanda, aos vizinhos do Domant FC, da província do Bengo.

Programa da 22.ª jornada:

- Sábado, 07 jul:

Bravos do Maquis - Interclube.

Recreativo do Libolo - Recreativo da Caála.

- Domingo, 08 jul:

Sporting de Cabinda - Petro de Luanda.

Académica do Lobito - Desportivo da Huíla.

1.º de Maio - Sagrada Esperança.

Progresso do Sambizanga - Cuando Cubango.

- Segunda-feira, 09 jul:

Kabuscorp do Palanca - Domant do Bengo.

Classificação:

1. Petro de Luanda, 39 pontos.

2. 1.º de Agosto, 39.

3. Interclube, 34.

4. Desportivo da Huíla, 31.

5. Académica do Lobito, 26.

6. Sporting de Cabinda, 26.

7. Sagrada Esperança, 25.

8. Recreativo do Libolo, 22.

9. Progresso do Sambizanga, 22.

10. Cuando Cubango FC, 21.

11. Kabuscorp do Palanca, 20.

12. Bravos do Maquis, 20.

13. 1.º de Maio, 17.

14. Domant FC do Bengo, 17.

15. Recreativo da Caála, 16.

16. JGM do Huambo (desistência).