Girabola: Petro de Luanda vence e sobe ao sétimo lugar

Golos de Yano e de Toni selaram a vitória do vice-campeão angolano, na jornada que ficará completa a 20 de outubro, quando se jogar o 1º de Agosto-Recreativo da Caála.

O Petro de Luanda, vice-campeão angolano, venceu, esta terça-feira, o Santa Rita de Cássia, por 2-0, em jogo da sexta jornada do campeonato angolano de futebol, e subiu ao sétimo lugar com 10 pontos.

Yano, aos 45 minutos, e Toni, aos 55, garantiram a vitória dos petrolíferos de Luanda, há quatro temporadas consecutivas vice-campeões.

Com esta derrota, a equipa do Uíge, norte de Angola, continua no último lugar do campeonato com apenas um ponto, numa prova liderada pelo Interclube com 13 pontos, seguido por um trio de equipas com igual número de pontos: Académica do Lobito, Recreativo do Libolo e Bravos do Maquis.

A jornada encerra a 20 de outubro, quando o 1º de Agosto, tetracampeão angolano, defrontar o Recreativo da Caála do Huambo.

Resultados da sexta jornada:

Recreativo do Libolo-Ferrovia do Huambo, 2-1

Interclube-1º de Maio de Benguela, 3-1

Bravos do Maquis-Cuando-Cubango FC, 1-2

Sporting de Cabinda- Desportivo da Huíla, 1-1

Académica do Lobito- Sagrada Esperança, 1-0

Williet de Benguela-Progresso do Sambizanga, 2-0

Petro de Luanda-Santa Rita de Cássia, 2-0