Girabola: Paulo Torres assume liderança provisória

Interclube de Luanda, treinado pelo português Paulo Torres, assumiu a liderança provisória do principal campeonato angolano de futebol.

O Interclube de Luanda, treinado pelo português Paulo Torres, assumiu a liderança provisória do principal campeonato angolano de futebol, ao vencer no sábado em casa, para a segunda jornada do Girabola. Na receção dos 'polícias' da capital ao Recreativo da Caála valeu, além do golo de Fabrício (17 minutos), a eficácia de Pedro, que em quatro minutos (aos 21 e 25 minutos da primeira parte), marcou de penálti, nas duas ocasiões.

O marcador da partida (3-1) ficou fechado ainda na primeira parte, com Careca a reduzir (29 minutos) para os forasteiros, insuficiente para travar a derrota e dar a liderança provisória ao Interclube.

Nos jogos da tarde deste domingo, o Recreativo do Libolo marcou passo na deslocação ao terreno do Bravos do Maquis, perdendo por 2-0, enquanto o Cuando Cubango FC venceu em casa, no sul do país, o Domant FC do Bengo, por 2-0, num duelo entre duas equipas promovidas esta época ao principal campeonato angolano de futebol.

A segunda jornada do Girabola abriu na sexta-feira, com o Kabuscorp do Palanca a bater em Luanda, por 3-0, a formação do Sporting de Cabinda, promovida esta época ao Girabola.

Esta ronda voltou a ser condicionada pela participação do 1.º de Agosto (campeão de 2017) e do Petro de Luanda (vencedor da Taça de Angola) nas competições africanas de futebol, equipas que viram os seus jogos adiados, sem novas datas agendadas.

Ainda no sábado destaque para os 'diamantíferos' do Sagrada Esperança, uma das surpresas do 'Girabola' de 2017, que continua sem vencer, ao fim de duas partidas, tendo desta vez empatado sem golos, em casa, no Dundo, com o Desportivo da Huíla.

Enquanto isso, o Académica do Lobito venceu à justa, em casa, por 3-2, o JGM do Huambo, duas equipas em 2017 lutaram até última jornada pela permanência no Girabola.

Resultados da 2.ª jornada do Girabola 2018:

- Sexta-feira, 16 de fevereiro:

Kabuscorp do Palanca - Sporting de Cabinda, 3-0.

- Sábado, 17 de fevereiro:

Interclube - Recreativo da Caála, 3-1.

Sagrada Esperança - Desportivo da Huíla, 0-0.

Académico do Lobito - JGM do Huambo, 3-2.

- Domingo, 18 de fevereiro:

Cuando Cubango FC - Domant FC do Bengo, 2-0.

Bravos do Maquis - Recreativo do Libolo, 2-0.

Partidas adiadas:

1.º de Maio - 1.º de Agosto.

Progresso do Sambizanga - Petro de Luanda.

Classificação:

1. Interclube, 4 pontos.

2. Bravos do Maquis, 4.

3. Petro de Luanda, 3 pontos (menos um jogo).

4. Recreativo do Libolo, 3.

5. Sporting de Cabinda, 3.

6. Domant do Bengo, 3.

7. Recreativo da Caála, 3.

8. Kabuscorp, 3.

9. Académica do Lobito, 3.

10. Cuando Cubango FC, 3.

11. Desportivo da Huíla, 2.

12. Sagrada Esperança, 1.

13. JGM Huambo, 1.

14. 1.º de Maio, 0 (menos dois jogos).

15. Progresso do Sambizanga, 0 (menos dois jogos).

16. 1.º de Agosto, 0 (menos um jogo).