Girabola: Kabuscorp e Académica despedem-se com empate

O grosso das partidas joga-se no domingo, com destaque para as receções do 1.º de Agosto ao Cuando Cubango FC e do Petro de Luanda ao Sagrada Esperança.

O Kabuscorp e a Académica do Lobito empataram 2-2, no jogo de abertura da 30.ª e última jornada do Girabola, ronda que vai definir, no domingo, o campeão nacional.

No Estádio dos Coqueiros, em Luanda, os academistas do Lobito venciam por 2-0 ao intervalo, com golos de Cláudio e de Germano, mas, na segunda parte, Nelito, de grande penalidade, e Rafa empataram as contas.

Com este resultado, os estudantes da província de Benguela reforçaram o quarto lugar na classificação, com 38 pontos, podendo ser ultrapassados por Recreativo do Libolo (37) e Desportivo da Huíla (36).

Por seu lado, o Kabuscorp manteve o nono posto, com 32 pontos, mas arrisca-se a ser ultrapassado por Sporting de Cabinda (31) e Progresso do Sambizanga (30). A jornada 30 prossegue na quinta-feira, com o Sporting de Cabinda a receber o FC Bravos do Maquis.

Os militares, bicampeões nacionais, lideram a prova, com 54 pontos, mais um do que os tricolores, em segundo, e podem conquistar o 12.º título do'Girabol', caso vençam no domingo o Cuando Cubango FC.

1º de Maio de Benguela, que folga na última jornada, Domant FC do Bengo e o desistente JGM do Huambo são as equipas despromovidas ao segundo escalão.

Quarta-feira

Kabuscorp do Palanca - Académica do Lobito 2-2

Quinta-feira

Sporting de Cabinda - Bravos do Maquis

Domingo

Recreativo do Libolo - Progresso do Sambizanga

Domant FC do Bengo - Interclube

Recreativo de Caála - Desportivo da Huíla

Petro de Luanda - Sagrada Esperança

1.º de Agosto - Cuando Cubango FC

Folga: 1.º de Maio de Benguela