Girabola: inscrições completas e tudo pronto para o pontapé de saída

Saurimo FC e Santa Rita do Uíge já estão aptos a participar na 41.ª edição da prova.

As duas equipas que faltavam inscrever-se no campeonato angolano de futebol Girabola, Saurimo FC e Santa Rita do Uíge, já estão aptas a participar na 41.ª edição da prova, depois de ultrapassadas as questões burocráticas. O Girabola começa sábado e, há uma semana, só cinco das 16 equipas estavam inscritas, pelo que a Federação Angolana de Futebol (FAF) estendeu o prazo até quarta-feira, período que permitiu legalizar nove formações, enquanto se mantinha a dúvida sobre a capacidade do Saurimo FC e do Santa Rita do Uíge participarem.

Segundo a imprensa angolana, que cita fonte da federação, indicou que o Conselho Técnico e Desportivo da FAF acabou por, extraordinariamente, aceitar na quinta-feira as inscrições das duas equipas em falta, que se depararam com atrasos na documentação de alguns jogadores.

Em declarações à imprensa, Genito Muacassanje, presidente do Saurimo FC da Lunda-Sul, enalteceu a forma cordial como a FAF tratou do assunto. "Estamos agradecidos pela oportunidade que nos foi dada. A FAF tratou do caso sem quaisquer problemas. Tivemos dificuldades no tratamento de alguma documentação a tempo e horas. Finalmente, a história acabou bem", afirmou.

Na jornada de abertura do 'Girabola', o Saurimo FC desloca-se no sábado ao Estádio Municipal dos Coqueiros, em Luanda, para defrontar o Progresso Sambizanga.

O presidente do Santa Rita de Cássia do Uíge, N'solani Pedro, também elogiou os dirigentes da FAF: "Estamos felizes, porque atenderam ao nosso clamor. Não é fácil tratar documentos em algumas instituições", disse, acrescentando que a equipa está pronta para começar com uma vitória, na receção ao Recreativo da Caála, no domingo.

Desta forma, está completo o lote de 16 equipas que participam na 41.ª edição do 'Girabola': o tricampeão 1.º de Agosto, o vice-campeão Petro de Luanda, Interclube, Desportivo da Huíla, Recreativo do Libolo, Sagrada Esperança, Kabuscorp do Palanca, FC Bravos do Maquis, ASA, Recreativo da Caála, Sporting de Cabinda, Cuando Cubango FC, Académica do Lobito, Progresso Sambizanga, Saurimo FC e Santia Rita do Uíge.

Na primeira jornada, o 1.º de Agosto só entrará em ação na terça-feira, jogando no terreno do vizinho Interclube de Luanda, terceiro classificado da época passada.

Por seu lado, o vice-campão angolano das três últimas edições do Girabola desloca-se no domingo ao terreno do Recreativo do Libolo, com os restantes seis jogos a disputarem-se no sábado.

Programa da primeira jornada do Girabola:

- Sábado, 27 out:

Cuando Cubango - Kabuscorp do Palanca

Desportivo da Huíla - Sporting de Cabinda

Santa Rita - Recreativo de Caála

Progresso do Sambizanga - Saurimo FC

ASA - Sagrada Esperança

- Domingo, 28 out:

Recreativo do Libolo - Petro de Luanda

- Terça-feira, 30 out:

Interclube - 1.º de Agosto