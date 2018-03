Girabola: fique a par dos melhores de fevereiro

Com a parceria Talent Spy/O JOGO arriscámos escolher o melhor jogador e o melhor treinador do mês de fevereiro no campeonato angolano.

Fevereiro foi o mês do pontapé de saída em mais uma edição do Girabola. No segundo mês do ano civil disputaram-se três jornadas do campeonato angolano e já há clubes, treinadores e jogadores para destacar. Olhando para a tabela classificativa, Petro de Luanda e Interclube foram as equipas mais fortes em fevereiro, dado que fecharam o mês na liderança da prova, com duas vitórias e um empate.

Quanto a destaques individuais, Pedro Bengui foi o jogador do mês para Talent Spy/O JOGO. O avançado do Interclube leva quatro golos marcados em três jogos oficiais e é o melhor marcador da prova, a par de Nélito, futebolista do Kabuscorp.

Já Paulo Torres foi o melhor treinador em fevereiro. O técnico do Interclube guiou a formação de Luanda à conquista de duas vitórias e um empate, colocando a equipa no segundo posto, em igualdade pontual com o Petro de Luanda, primeiro classificado. Recorde-se que o Interclube foi quinto classificado na temporada transata.