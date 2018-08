Girabola: empate no Sporting de Cabinda-Bravos do Maquis

A última jornada do Girabola abriu na quarta-feira com a igualdade a dois golos entre o Kabuscorp do Palanca e a Académica do Lobito.

O Sporting de Cabinda e o Bravos do Maquis empataram a um golo, no segundo jogo da 30.ª e última jornada do Girabola. Com este resultado, o Sporting de Cabinda somou 32 pontos e encontra-se na 10.ª posição, atrás do Bravos do Maquis, em oitavo, com 34.

A jornada 30 termina no domingo, com destaque para as receções do 1.º de Agosto ao Cuando Cubango FC e do Petro de Luanda ao Sagrada Esperança. Os militares, bicampeões nacionais, lideram a prova, com 54 pontos, mais um do que os tricolores, em segundo, e podem conquistar o 12.º título caso vençam no domingo o Cuando Cubango FC.

1º de Maio de Benguela, Domant FC do Bengo e o desistente JGM do Huambo são as equipas despromovidas ao segundo escalão.