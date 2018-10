Girabola: duas equipas por inscrever a 48 horas do início da prova

Santa Rita do Uíge e Saurimo FC da Lunda Sul ainda não se inscreveram na 41.ª edição do campeonato angolano de futebol.

Santa Rita do Uíge e Saurimo FC da Lunda Sul ainda não se inscreveram na 41.ª edição do campeonato angolano de futebol, a dois dias do início da prova e de a federação ter prolongado o prazo até esta quinta-feira.

No início desta semana, e findo o prazo inicial, apenas cinco das 16 equipas do Girabola estavam inscritas na competição, o que levou a federação a prorrogar a data limite até quarta-feira, altura em que nove das 11 formações em causa regularizaram a situação.

Face ao panorama, a federação angolana decidiu prorrogar o prazo, que termina hoje, para que Santa Rita e Saurimo FC, duas das três equipas que subiram este ano ao escalão principal, a par do 'histórico' ASA, cumpram todos os requisitos para se inscreverem na prova, mesmo com multa pelo atraso.

À exceção das duas equipas, estão já inscritos o tricampeão 1.º de Agosto, o vice-campeão Petro de Luanda, do terceiro classificado da época anterior Interclube, Desportivo da Huíla, Recreativo do Libolo, Sagrada Esperança, Kabuscorp do Palanca, FC Bravos do Maquis, ASA, Recreativo da Caála, Sporting de Cabinda, Cuando Cubango FC, Académica do Lobito e Progresso Sambizanga.

Em declarações à imprensa, o presidente da direção do Saurimo FC, Genito Muacassange, admitiu algum atraso na documentação, alegando tratar-se de uma situação "alheia à vontade" do clube, as mesmas razões apontadas pelo líder do Santa Rita, N'solani Pedro.

Quanto à prova em si, perspetiva-se a continuidade da bipolarização registada nos últimos anos, entre 1.º de Agosto e Petro de Luanda, as duas equipas com maiores argumentos financeiros.

Na primeira jornada, o 1.º de Agosto estreia-se no terreno do vizinho Interclube, num jogo marcado para terça-feira, enquanto o vice-campeão das três últimas desloca-se domingo ao recinto do Recreativo do Libolo, no domingo. Os restantes encontros estão marcados para sábado.

Programa da primeira jornada do Girabola:

- Sábado, 27 out:

Cuando Cubango - Kabuscorp do Palanca

Desportivo da Huíla - Sporting de Cabinda

Santa Rita - Recreativo de Caála

Progresso do Sambizanga - Saurimo FC

ASA - Sagrada Esperança

- Domingo, 28 out:

Recreativo do Libolo - Petro de Luanda

- Terça-feira, 30 out:

Interclube - 1.º de Agosto