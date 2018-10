Girabola: apenas cinco clubes inscritos a uma semana do início

A uma semana do início da 41.ª edição do Campeonato Nacional de futebol de Angola, o Girabola, apenas cinco dos 16 clubes estão oficialmente inscritos.

A uma semana do início da 41.ª edição do Campeonato Nacional de futebol de Angola, o Girabola, apenas cinco dos 16 clubes estão oficialmente inscritos na prova, indicou o presidente do Conselho Técnico da federação angolana.

Segundo Jeremias Simão, em declarações à Rádio Cinco, estação ligada ao desporto e integrada na Rádio Nacional de Angola (RNA), o prazo de inscrição terminou no sábado e apenas deram entrada na Federação Angolana de Futebol (FAF) as inscrições do tricampeão 1.º de Agosto, do vice-campeão Petro de Luanda, do terceiro classificado da época anterior Interclube, Desportivo da Huíla e do Recreativo do Libolo.

Com o risco de ficarem fora da competição estão as equipas do Sagrada Esperança, Kabuscorp do Palanca, FC Bravos do Maquis, ASA, Santa Rita do Uíge, Saurimo FC da Lunda-Sul, Recreativo da Caála, Sporting de Cabinda, Cuando Cubango FC, Académica do Lobito e Progresso Sambizanga.

Nas declarações à Rádio Cinco, Jeremias Simão garantiu que o prazo de inscrição não vai ser prorrogado, porque tem sido assim todos os anos. "Aproveito aqui para informar que não vamos prorrogar o prazo. Os clubes tiveram tempo suficiente para inscreverem os seus jogadores", disse.

A FAF tornou também pública igualmente a lista dos clubes financeiramente incumpridores, com dívidas a jogadores e equipas técnicas, estando nesta situação o Kabuscorp do Palanca, Recreativo do Libolo, ASA, FC Bravos do Maquis, Sporting de Cabinda e Progresso Sambizanga.

Segundo Jeremias Simão, as equipas incumpridoras, caso não liquidem as dívidas, não vão participar no 'Girabola'.

O Kabuscorp do Palanca e o FC Bravos do Maquis já reagiram e prometeram pagar pendentes com jogadores e treinadores.

Jeremias Simão não explicou se a situação poderá ficar resolvida ao longo da próxima semana, através de outras soluções ou mesmo se o início do campeonato pode ser adiado.