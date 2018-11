Fredy, do Belenenses, pede apoio dos angolanos para o jogo com Burquina Faso

Angola prossegue a preparação para o embate decisivo com o Burquina Faso, para o apuramento para a fase final da Taça das Nações Africanas de 2019. Wilson Eduardo ainda espera pela FIFA

Com o estreante Wilson Eduardo ainda em dúvida - a Federação Angolana de Futebol (FAF) aguarda autorização da FIFA para que o avançado do Braga possa representar os Palancas Negras -, Angola continua a trabalhar para a receção à seleção treinada pelo português Paulo Duarte, na quinta jornada do Grupo I de apuramento para a fase final da Taça das Nações Africanas de 2019.

A FAF, que já deu a entrada do processo do atleta na FIFA, aguarda pelo deferimento da entidade mundial, de acordo com fonte do Gabinete Técnico das Seleções Nacionais. Wilson Eduardo já alinhou pela seleção Sub-21 de Portugal, mas nunca representou a seleção A portuguesa.

Esta questão administrativa está a condicionar a definição dos processos de jogo pretendidos pelo técnico sérvio dos palancas negras, Srdan Vasiljevic, que, apesar da limitação, indicou estar "praticamente definida" a equipa provável, sem, porém, adiantar pormenores.

Além de Wilson Eduardo, a seleção angolana conta com mais quatro futebolistas que alinham em clubes portugueses: Mateus (Boavista), Gelson Dala e Buatu Jonathan (ambos do Rio Ave) e Fredy (Belenenses).

O avançado do clube do Restelo, em declarações à imprensa, apelou este sexta-feira aos adeptos para comparecem em força no Estádio 11 de novembro, em Luanda, lembrando que os três pontos em disputa são "decisivos" na caminhada para a fase final da CAN2019, que será disputada de 15 de junho a 13 de julho de 2019, nos Camarões.

"Penso que a presença dos adeptos jogará um papel preponderante para que possamos cumprir com êxito os objetivos da nação", disse, realçando que uma derrota afasta praticamente os 'Palancas Negras' da fase final.

À entrada para a penúltima jornada do grupo I, Angola está no terceiro lugar, com seis pontos, menos três do que a Mauritânia e menos um do que o Burkina Faso, pelo que só a vitória interessa aos Palancas Negras. No último lugar está o Botsuana, com apenas um ponto.

A seleção adversária chegou na quinta-feira a Luanda, com Paulo Duarte a manifestar-se preocupado com a ausência da 'estrela' da equipa, o goleador Aristide Bancé, que se encontra lesionado, mas confiante num "bom resultado".

Em declarações à imprensa, Paulo Duarte limitou-se a referir que está em Luanda para obter um "bom resultado", que passa sobretudo pela vitória, tudo dependendo, porém, do desfecho do jogo da Mauritânia que, também domingo, joga no Botsuana.

Na primeira jornada, Angola saiu derrotada em Ouagadougou, por 3-1, resultado que pretende retificar, antes da última jornada da fase de grupos, em março de 2019, na qual Angola se desloca ao Botsuana e o Burkina Faso recebe a Mauritânia.

Os vencedores dos 12 grupos apuram-se diretamente para a fase final, com os segundos classificados a terem de disputar um 'play-off'.