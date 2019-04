Ciclone Idai adiou o início do Moçambola que arranca dia 27 de abril

As 16 equipas do Moçambola vão disputar o campeonato nacional de 2019 divididas em duas regiões: sul e centro/norte.

O Moçambola vai arrancar no dia 27 de abril após o adiamento devido a passagem do ciclone Idai no centro de Moçambique, anunciou o presidente da Liga Moçambicana de Futebol (LMF).

"Depois de a direção da Liga Moçambicana de Futebol ter visitado as cidades da Beira e Chimoio [pontos afetados pelo ciclone Idai no centro de Moçambique], para ver se haviam condições para o arranque, foi decidido que as condições estão criadas para o arranque da prova no dia 27", disse Ananias Couana. O presidente da Liga Moçambicana de Futebol falava, em Maputo, momentos após uma reunião com as direções dos 16 clubes que vão disputar o campeonato.

O arranque do Moçambola estava previsto inicialmente para 30 de março, mas os estragos causados pelo ciclone Idai e cheias no centro de Moçambique obrigaram a Liga Moçambicana de Futebol a adiar o início da prova. "Tendo em conta os aspetos de organização interna, principalmente para os clubes do centro de Moçambique, achamos que esta seria a melhor data", acrescentou.

Os dois grupos vão jogar no formato tradicional de todos contra todos, em duas voltas, apurando-se para a fase final os quatro primeiros classificados, que vão jogar no mesmo sistema, também em duas voltas.

O organismo federativo optou por aquele modelo, abandonando o sistema em que as 16 equipas jogavam todas entre si, igualmente em duas voltas.

A decisão foi motivada pelas limitações financeiras que a LMF enfrenta desde o ano passado e que chegaram a colocar em risco a conclusão do 'Moçambola' de 2018, o que não aconteceu graças à intervenção do governo moçambicano.