CAN: Egito vence Uganda e faz pleno de vitórias na fase de grupos

Seleção comanda pelo mexicano Javier Aguirre resolveu o jogo nos primeiros 45 minutos, graças aos golos de Mohamed Salah e de Ahmed Elmohamady.

O Egito, já na condição de apurado para os oitavos de final da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2019), concluiu, este domingo, a fase de grupos só com triunfos, ao vencer o Uganda, por 2-0.

Na última jornada do grupo A, a seleção comanda pelo mexicano Javier Aguirre resolveu o jogo nos primeiros 45 minutos, graças aos golos apontados por Mohamed Salah, aos 36, e por Ahmed Elmohamady, aos 45+1, face uma seleção que também seguiu para os oitavos.

O avançado dos ingleses do Liverpool apontou o segundo golo na competição, na cobrança de um livre direto, 10 minutos antes de Elmohamady também marcar pela segunda vez, ao apanhar a defesa descompensada para deixar os egípcios ainda mais confortáveis.

Por seu lado, o Congo goleou o Zimbabué, que ficou pelo caminho, por 4-0, face aos remates certeiros de Bolingi, aos quatro minutos, Bakambu, aos 34 e 65, o último de grande penalidade, e Assombalonga, aos 78.

O Egito terminou o grupo no primeiro lugar, com nove pontos, à frente do Uganda (quatro), enquanto a seleção do Congo concluiu a poule, com três, no terceiro posto, e aguarda agora pelo desfecho dos restantes grupos, para, eventualmente, atingir os oitavos como um dos quatro melhores terceiros.

Nos encontros do grupo B também realizados hoje, Madagáscar surpreendeu a Nigéria, ao vencer as super águias por 2-0. Ambas as seleções seguem em frente.

A Guiné Conacri bateu o Burundi pelo mesmo resultado (2-0) e está bem colocada para ser um dos quatro melhores terceiros classificados e aceder aos oitavos, ao contrário do adversário, que se despediu da CAN só com derrotas.