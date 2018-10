Cabo Verde vence Tanzânia e relança corrida ao apuramento para CAN

Seleção cabo-verdiana de futebol recebeu e venceu a Tanzânia por 3-0.

A seleção cabo-verdiana de futebol recebeu e venceu a Tanzânia por 3-0, assumiu provisoriamente a liderança do Grupo L e relançou a corrida ao apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019. Depois de uma derrota e um empate, Cabo Verde entrou para a terceira jornada em último lugar, pelo que só a vitória interessava para continuar a alimentar esperanças na classificação para a fase final da CAN.

No primeiro jogo do português Rui Águas no Estádio Nacional, na sua segunda experiência como selecionador de Cabo Verde, a grande figura da partida foi o avançado Ricardo Gomes, ex-jogador do Nacional da Madeira, que marcou dois dos três golos, aos 15 e 23 minutos.

O outro tento foi apontado pelo defesa Ianique Stopira, a seis minutos do fim do jogo.

A Tanzânia, treinada por Emmanuel Amunike, antigo jogador do Sporting, também criou algumas boas oportunidades para marcar, mas não conseguiu concretizá-las, num jogo dominado em grande parte por Cabo Verde.

O Estádio Nacional, na cidade da Praia, não encheu, mas voltou a registar uma grande moldura humana de adeptos para apoiar a seleção cabo-verdiana, com cerca de 10 mil pessoas nas bancadas, num clima de festa e muita batucada.

Com este resultado, Cabo Verde saltou para a liderança provisória do grupo, com quatro pontos, enquanto a Tanzânia fica com os mesmos dois pontos e agora no último lugar na classificação. No sábado, Uganda, também com quatro pontos, recebe o Lesoto, com dois pontos, no outro jogo da terceira ronda.

Na terça-feira, Cabo Verde desloca-se a Dar-Es-Salaam para voltar a jogar com a Tanzânia, em jogo da quarta jornada do Grupo L. Os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos qualificam-se para a fase final da CAN2019, à exceção do Grupo B, que integra o anfitrião Camarões.