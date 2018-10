Angola procura a vitória para manter aspirações: Gelson Dala e outras armas

Angola defronta na sexta-feira a Mauritânia, em Luanda, na terceira jornada do apuramento para a Taça das Nações Africanas.

Angola defronta na sexta-feira a Mauritânia, em Luanda, na terceira jornada do apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN2019), a disputar nos Camarões, necessitando de uma vitória para manter as aspirações. Frente ao líder do Grupo I - a Mauritânia venceu no Botsuana (1-0) e derrotou o Burquina Faso (2-0), do treinador português Paulo Duarte -, Angola não pode cometer erros, tal como assumiu o selecionador angolano, o sérvio Srdjan Vasiljevic, que tem desde terça-feira à sua disposição todos os jogadores convocados, entre eles quatro que atuam em Portugal.

Buatu e Gelson Dala, ambos do Rio Ave, Mateus Galeano, do Boavista, e Freddy, do Belenenses, são os portugueses na convocatória, cuja grande novidade é o médio Stélvio, do Dudelange (Luxemburgo), que regressa aos Palancas Negras após oito anos de ausência.

Para o jogo com a Mauritânia, que decorrerá a partir das 16h00 locais (mesma hora em Portugal continental), no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, o técnico sérvio colocou a pressão do lado da Mauritânia, atribuindo-lhe o favoritismo, face à sua liderança do grupo e ao seu 'ranking' da FIFA (103.º posto), acima de Angola (135.º).

Vasiljevic lembrou que a Mauritânia é um adversário com qualidade, com boa parte de jogadores a atuarem nas ligas francesa, tunisina, grega e turca, e com "experiência suficiente para complicar os intentos" dos 'Palancas Negras'.

Contudo, e apesar de reconhecer o potencial do adversário, o técnico referiu que Angola tem capacidade para ganhar e continuar a "sonhar" com o apuramento para a fase final, que decorrerá de 15 de junho a 13 de julho de 2019, nos Camarões.

A Mauritânia está desde segunda-feira em Luanda, tendo efetuado já treinos de adaptação ao estádio 11 de Novembro, sendo que o técnico francês Didier Six conta com todas as principais referência da equipa, como Ismael Dyakité, Khassa Camara, Mamadou Idriss, Brahim Souleymane, Abdul Ba e Adama Ba.

Angola ocupa o terceiro lugar, com três pontos, os mesmos que o Burkina Faso, do treinador português Paulo Duarte, enquanto a Mauritânia é líder do grupo, com seis. No último lugar, está o Botsuana, que ainda não pontuou.

Na primeira jornada do Grupo I, Angola perdeu em Ouagadougou com o Burkina Faso, por 3-1, mas venceu, a 09 de setembro, em Luanda, o Botsuana por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado pelo vila-condense Gelson Dala.

A 24 deste mês, Angola desloca-se à Mauritânia, para o jogo da quarta jornada, jogando, depois, a 15 de novembro, no Botsuana.

Os jogos da sexta e última jornada serão disputados apenas a 21 de março de 2019, em Luanda, quando receber o Burkina Faso, no mesmo dia em que a Mauritânia recebe o Botsuana.